Эксперт: этот хэтчбек Geely в РФ может стоить почти втрое дороже, чем дома

Эксперт Ковалев назвал конкурентов электрохэтчбека Geely EX2

Основатель внешней пресс-службы для автобизнеса Механика Александр Ковалев считает, что у электрического хэтчбека Geely EX2 будут близкие, но все же другие соперники. Свое мнение он передал агентству « АВТОСТАТ».

Geely EX2

Соперники и запас хода

Сам эксперт выделяет две альтернативы – «Атом» и Evolute i-JOY. Первый компактнее, второй крупнее, и каждый по-своему давит на позиционирование EX2.

«Во-первых, это «Атом» – чуть меньше, с хорошим дизайном и неплохим оснащением. По цене может конкурировать только за счет субсидий. При этом у Geely покупатель получает полноценный 5-местный салон и, не побоюсь этого слова, именитый бренд с хорошей репутацией. Еще есть Evolute i-JOY – он крупнее и, скорее всего, будет дешевле, но с более простыми материалами отделки и оснащением», – говорит Александр Ковалев.

Запас хода у всех трех моделей, по оценке эксперта, заявлен примерно на одном уровне: разница ожидается в пределах плюс-минус.

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Цена и позиционирование

«Что касается стоимости, то я ожидаю, что EX2 попадет в диапазон 2,7 – 3,5 млн рублей в зависимости от версии и уровня стимулирующих акций от производителя. При этом на родине такой автомобиль стоит почти в 3 раза дешевле», – говорит Александр Ковалев.

Вряд ли EX2 станет одним из основных источников продаж Geely – скорее, модель нужна для привлечения новой городской аудитории. «А учитывая неопределенность, по крайней мере кажущуюся, Geely на российском рынке, трудно сформулировать какие-либо ожидания, но лично мне бы хотелось и дальше видеть новинки от этой компании на нашем рынке», – резюмирует эксперт.

Кстати, EX2 станет самым доступным электромобилем бренда в России. Он пополнит линейку электрокаров и гибридов марки, где сейчас есть электрический кроссовер Geely EX5 и гибридный Geely EX5 в двух версиях – параллельно-последовательной EM-i и последовательной EM-R. Длина новинки – 4 135 мм, колесная база – 2 650 мм. Силовая установка – агрегат 11-в-1 мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 150 Нм, привод задний. Тяговая батарея обещает запас хода до 395 км по новому европейскому ездовому циклу испытаний легковых автомобилей (NEDC).

О том, что набирающий популярность в России Geely EX получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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