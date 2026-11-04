Водителям раскрыли неочевидный секрет подготовки салона автомобиля к зиме

Ладушкин: зимой нужны резиновые коврики с высокими бортами и надежным креплением

С наступлением холодов коврики в салоне перестают быть просто деталью интерьера: их работа – не пускать влагу на ковролин и не давать салону отсыреть. О том, как выбрать подходящие, рассказал автоэксперт, руководитель экспертной компании LEM Solutio Евгений Ладушкин.

Тающий снег с обуви – главный довод в пользу резины с высокими бортиками, объяснил он в беседе с RT.

«Вода с обуви содержит грязь, соль, реагенты, которые очень трудно отмыть с ковролина. А большое количество воды приведет к постоянной сырости или застою под ковролином, высушить который не такая и простая задача», – пояснил специалист.

Кстати, есть и другой вариант – коврики с сотами, которые задерживают воду. Не менее важно, чтобы они надежно крепились к полу и не «ездили» при посадке и выходе из авто.

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От ворсовых изделий без резинового основания Ладушкин порекомендовал отказаться: воду с реагентами и солью они не задерживают, зимой от них попросту нет толку.

Вытаскиваться коврик должен легко, без пролива воды. Сырость вредит кузову и электропроводке, а еще из-за нее запотевают стекла – вот почему к выбору стоит отнестись серьезно, заключил эксперт.

Что до расходов, в сентябре 2026 года стандартный набор товаров и услуг для подготовки машины к зиме в России обходился в среднем в 41 164 рубля с учетом резины. Это на 6% больше, чем годом ранее. Без трат на шины сумма скромнее – 7368 рублей, правда, и здесь рост на 10% к прошлогоднему уровню цен.

О том, какие подводные камни поджидают при покупке подержанной машины, «За рулем» рассказывал.

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