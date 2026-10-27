Votour — новый бренд авто для путешествий выходит на рынок РФ
Холдинг «АГР» и компания Defetoo объявили о выводе на российский рынок нового автомобильного бренда Votour.
Его запуск продолжает партнерство компаний и расширяет их присутствие в сегментах кроссоверов и внедорожников.
Votour позиционируется как российский бренд с международной экспертизой и свежим взглядом на мобильность.
Его модельный ряд построен вокруг разных сценариев путешествий – от повседневных поездок до внедорожных и премиальных маршрутов. Автомобили бренда должны сделать любую поездку комфортнее, увереннее и свободнее.
Совместный портфель «АГР» и Defetoo формируется из взаимодополняющих брендов, у каждого из которых свое позиционирование.
Новый проект дополняет продуктовую линейку партнерства, позволяя охватить более широкую аудиторию покупателей и выйти в новые сегменты рынка.
Детали модельного ряда, производственная программа и сроки начала продаж будут объявлены позже, но уже не секрет, что это будут "бывшие" Jetour Dashing, T2 и G700.
О том, как новые (старые) марки обживаются на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал на примере обновленной Volga K40.
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