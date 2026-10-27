Рестайлинг Volga K40: большой экран, российские сервисы и новые ассистенты

Обновленный кроссовер Volga K40 поступил в продажу по цене — от 2 759 000 рублей

Компания Volga объявила о начале продаж обновленного среднеразмерного кроссовера K40.

Рестайлинг затронул как интерьер, так и функциональное оснащение: модель получила новую переднюю панель и центральную консоль с увеличенным 15,4-дюймовым экраном мультимедийной системы.

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В нее интегрированы российские цифровые сервисы – Яндекс Карты, приложения VK (Музыка, Видео, Дзен) и голосовой онлайн-помощник. Новые телематические сервисы позволяют дистанционно управлять машиной через мобильное приложение: запускать двигатель, настраивать климат и находить автомобиль на парковке.

Существенно расширен комплекс электронных ассистентов водителя. Помимо стандартных систем, кроссовер получил мониторинг слепых зон, ассистенты смены полосы движения и безопасного открытия дверей, а также системы предупреждения о приближающихся объектах и предотвращения столкновений при движении задним ходом.

По запросам автовладельцев объем бачка омывающей жидкости увеличен до 5 литров и дополнен датчиком низкого уровня, а четыре физические клавиши отвечают за скорость вентилятора, авторежим климата, разморозку лобового стекла и аварийную сигнализацию. В перечень оборудования также вошли салонное зеркало с автоматическим затемнением и новые элементы интерьерного декора.

Модель предлагается с двумя комбинациями двигателей и коробок передач: 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой и передним приводом либо 2-литровый турбомотор на 200 л.с. с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом и полным приводом.

Доступны четыре цвета кузова – черный, белый, серебристый и светло-зеленый; интерьер во всех версиях черный.

Предусмотрены три комплектации. «Стандарт» (от 2 759 000 рублей) включает телематику, мультимедиа с голосовым помощником, климат-контроль, подогрев передних сидений, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, камеру заднего вида и задние парктроники.

«Комфорт» (от 3 059 000 рублей) добавляет премиальную аудиосистему с динамиками в подголовниках, электропривод двери багажника, электрорегулировки передних кресел, беспроводную зарядку, подогрев руля и сидений второго ряда, двухзонный климат-контроль, передние парктроники и полный пакет ADAS с активным круиз-контролем и мониторингом слепых зон.

«Премиум» (от 3 809 000 рублей) предлагает проекционный дисплей, камеры кругового обзора, вентиляцию передних сидений, память кресла водителя, панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку, двухцветную окраску и 20-дюймовые диски.

Обновленные Volga K40 появятся у дилеров в конце октября.

Сегодня модельный ряд марки также включает флагманский кроссовер K50 и бизнес-седан C50; производство развернуто в Нижнем Новгороде с мощностью до 110 000 автомобилей в год.

Недавно мы писали, что продажи марки Volga преодолели психологический рубеж: так в сентябре 2026 года на учет поставлено 1038 новых Volga: Из них 93% составляют модели K50 и K40.

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