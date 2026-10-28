В России наладят выпуск собственных воздушных фильтров и электроники

«Закорд» получил льготный заем ФРП Рязанской области на автокомпоненты

Производство комплектующих для колесного транспорта собираются открыть в Рязанской области – этим займется компания «Закорд». Деньги на запуск выделил Фонд развития промышленности региона: заем льготный, оформлен он по программе «Автомобильные компоненты». Площадкой выбрали индустриальный (промышленный) парк «Рязанский». Новостью поделилась зампред правительства области Юлия Швакова.

На заемные средства, по словам чиновницы, купят оборудование для выпуска салонных и воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания. Всего до 2031 года с конвейера должно сойти 1,7 млн таких комплектующих. Налоговые поступления за весь период реализации проекта превысят 380 млн рублей. Рабочих мест появится не меньше 25.

Еще один проект на той же территории – завод автомобильной электроники от компании «Зингер Тех». Сведения об этом опубликованы на официальном сайте Инвестиционного портала Рязанской области. Экспертизу проект уже прошел, подрядчик на строительство определен, сейчас идет подключение к инженерным сетям. Закладка фундамента начнется в ближайшее время.

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Под стройку отвели 1,25 га, вложения в проект оценивают в 650 млн рублей. Завершить все работы рассчитывают в 2028 году. Правда, ждать этого срока инвестор не стал: пока идет строительство, производство запустят в Рязани, на территории индустриального парка.

Что именно будут выпускать? Штатные мультимедийные системы для автомобилей, устройства видеорегистрации, телематические модули (T-Box) и другие системы. Предприятие даст городу 60 рабочих мест.

О том, что ждет бензиновые двигатели, «За рулем» уже рассказывал.

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