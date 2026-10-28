Названы типичные схемы автомобильных воров-барсеточников

МВД назвало четыре приема автомобильных воров-барсеточников

На парковках торговых центров и магазинов автомобильные воры, которых чаще всего называют барсеточниками, работают не поодиночке, а командой. Об их уловках рассказало Управление по организации общественного порядка МВД России. Кстати, в Москве и Подмосковье число таких преступников за последнее время снизилось, но полностью искоренить их пока не удалось.

Первый расчет – на то, что водитель отвлечется. Официальный представитель МВД России описал схему так: «Первая уловка – когда водитель отвлечен. Злоумышленник привлекает внимание водителя разговором, жестом или указанием на якобы неисправность машины, а сообщник забирает вещи из салона».

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Залезть в салон прямо на стоянке – второй вариант. Перед этим воры высматривают вещи, оставленные на сиденьях в салоне.

Еще одна возможность появляется при посадке и высадке. Пока водитель загружает или разгружает покупки, разговаривает по телефону либо отвлекается на пассажиров, вещи из машины могут пропасть.

В пресс-службе МВД предупредили и о другом сценарии: «На светофоре или в пробке кража совершается из салона или багажника, если автомобиль не заперт».

Чаще всего риск возрастает на парковках торговых центров, возле кафе и ресторанов – в местах, где водители оставляют автомобиль без присмотра.

О других уловках злоумышленников против водителей «За рулем» уже рассказывал.

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