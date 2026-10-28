Мошенники атакуют водителей через троян под видом радара ДПС

F6 сообщила о распространении мошенниками трояна под видом радара ДПС

Приложение под названием «ДПС радар. Топливо онлайн» на деле никакой пользы водителю не несет. Как сообщили в ИБ-компании F6, за этой маской прячется дроппер трояна ZloyRAT. Пользователю обещают, что программа в режиме онлайн покажет, где стоят экипажи ГАИ, где размещены камеры фиксации нарушений ПДД – и заодно подскажет, на каких заправках есть топливо.

«Злоумышленники предлагают скачать приложение „ДПС радар. Топливо онлайн“, которое якобы позволяет в режиме онлайн видеть местоположение экипажей ГАИ, камер для фиксации нарушений ПДД и одновременно – наличие топлива на заправках», – рассказали в F6.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Рекламу таких программ, по сути, разгоняют через чаты и сообщества автомобилистов. Причем «радаром ГАИ» дело не ограничивается: вирус предлагают и как «Радар для БПЛА», и как бесплатный «госВПН». На деле во всех случаях распространяют один и тот же дроппер – ZloyRAT.

Что умеет этот троян? Собирает сведения о владельце телефона и вовсю пользуется телефонными сервисами устройства. Без ведома человека он получает данные о контактах, входящих СМС и push-уведомлениях, а еще может сам отправлять сообщения и USSD-команды и даже звонить.

Запущенная программа открывает на экране сайт, который выглядит вполне легитимным, – так она маскируется. Интересуют ее, между прочим, данные из более чем 60 приложений российских банков и финансовых сервисов, а также маркетплейсов, госсервисов и мессенджера Telegram, уточнили в F6.

О подводных камнях при покупке подержанной машины в КНР «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!