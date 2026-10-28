Врач назвал главные причины боли в спине у водителей

Травматолог Скакун рассказал, как защитить спину в долгой поездке

Долгая дорога за рулем почти неизбежно отзывается болью в спине. Почему так выходит и как уберечь позвоночник, объяснил Виталий Скакун – травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач высшей категории.

Ключевая причина, по его словам, – многочасовое сидение в одной позе. Поясничные межпозвонковые диски при этом испытывают давление выше, чем у стоящего человека, а питаются они за счет движения. Пять часов без единой передышки за рулем переносятся поэтому тяжелее, чем те же пять часов в движении.

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Свою лепту вносит и статика: мышцы держат позу и не расслабляются, к вечеру появляется ноющая боль в пояснице. Еще хуже, если посадка неправильная – низкое сиденье, сильно откинутая спинка, далеко вынесенный руль. Поясница лишается естественного изгиба, плечи тянутся вперед, и вот уже болит между лопатками и в шее.

Про вибрацию и напряжение забывать тоже не стоит. Дорога постоянно трясет тело, водитель сжимает руль, а пробки и стресс добавляют тонуса мышцам шеи и плеч. Причем если перед выездом человек восемь часов просидел в офисе, спина отправляется в путь уже перегруженной, отметил врач.

Универсального безопасного времени за рулем не существует, зато есть практический ориентир – остановки каждые 1,5-2 часа. Выйти, пройтись 5-10 минут, сделать несколько наклонов, потянуть бедра: казалось бы, мелочь, а работает. Перед выездом Скакун советует настроить кресло так, чтобы колени были чуть ниже уровня таза, спинка стояла почти вертикально, а под поясницу лег небольшой валик.

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