Управлять Volga C50 теперь можно со смартфона — за удобства придется доплатить

Седан Volga С50 получил новые функции и подорожал в России

На официальном сайте Volga у седана C50 появилась пометка «обновленный». До этого такую же метку получил кроссовер K40. Причем изменения носят исключительно «цифровой» характер: модель получила современные телематические сервисы.

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Мониторингом возможности не ограничиваются. Со смартфона можно дистанционно запустить или заглушить двигатель, запереть и отпереть двери, управлять окнами, настроить климат-контроль, а также включить обогрев руля и сидений.

Новый набор оборудования доступен во всех трех комплектациях седана. Первые три года владения сервис предоставляется бесплатно. За обновленную Volga C50 просят на 60 тысяч рублей больше, чем за прежнюю версию, – от 3 059 000 рублей.

О том, какие еще технологичные опции появляются в доступных седанах, «За рулем» уже рассказывал.

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