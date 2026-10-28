Почему часть автобрендов в США доживает последние годы

Аналитик Мерфи: Рынок «электричек» США проигрывает по темпам КНР и ЕС

Американский авторынок продолжает отгораживаться от конкурентов извне, и свежий прогноз главного аналитика Bank of America Джона Мерфи объясняет, почему эта стена вряд ли когда-нибудь рухнет. Китайским компаниям, по его мнению, не завоевать США ни к 2030 году, ни в следующие десятилетия.

Прогноз Мерфи: китайцам вход закрыт

Стопроцентные пошлины на импорт из КНР администрация Трампа уже ввела. Со следующего года Минторг США пойдет дальше и полностью перекроет ввоз машин, в которых есть китайские технологии или программное обеспечение.

А что было бы, откройся рынок настежь? Неограниченный доступ китайских игроков, по словам аналитика, превратился бы в мощный дестабилизирующий фактор для местной автоиндустрии. Локальное производство проблему тоже не сняло бы – рабочие места на заводах GM или Ford все равно оказались бы под ударом.

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Собственных брендов в Штатах сегодня насчитывается 38, и такая теснота никого не спасает. В ближайшее десятилетие, если верить прогнозу Мерфи, историю навсегда покинут от 5 до 10 марок.

Кто может уйти: Polestar, Jaguar, Maserati

Первой в списке обреченных оказалась Polestar. Марка держится на технологиях Geely, а новые правила Минторга по «подключенным» автомобилям перекроют ей кислород уже в 2027 году.

Еще четыре знаковые европейские марки американский рынок, судя по прогнозу, тоже не удержит. Jaguar – одна из них.

Компанию британцу составят Maserati, Alfa Romeo и Fiat: все три входят в концерн Stellantis.

Электромобили, гибриды и позиция Британии

Электрическая гонка складывается для США не лучшим образом – по темпам они проигрывают Китаю и Европе. Доля батарейных машин на американском рынке застыла на уровне 7%, и быстрого рывка здесь не ждут.

Настоящим триумфатором Мерфи называет гибриды: им не нужна жесткая привязка к розетке. Через четыре года они займут 34% рынка вместо нынешних 18%. Рынок США до конца десятилетия останется закрытым и специфичным клубом «для своих».

О том, как китайские марки теснят конкурентов в России, «За рулем» уже рассказывал.

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