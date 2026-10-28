АВТОВАЗ в сентябре смог заработать рекордную сумму

«Автостат-Инфо»: россияне купили автомобили Lada на 44 млрд руб. в сентябре

За сентябрь 2026-го жители России оставили в дилерских центрах 44,2 млрд рублей за автомобили Lada. Для марки это лучший месячный результат с начала года. В « Автостат-Инфо» объясняют: дело не в подорожании машин, а в том, что их попросту стали больше покупать.

Оборот и средняя цена Lada

Средний чек, по сути, остался на прежнем уровне – 1,457 млн рублей. «Cредневзвешенная цена при этом практически не изменилась и составила 1,457 млн руб.», – отметили в агентстве.

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Больше всего денег принесла Vesta – 9,7 млрд рублей. Следом идет Lada Granta 2190 с 7,8 млрд. Замыкает тройку внедорожник Niva Travel: на него пришлось 6,6 млрд рублей.

В сумме эти три модели дали 24,1 млрд рублей. «Вместе эти три модели дали 24,1 млрд руб., или около 54% всего оборота марки за месяц», – говорится в сообщении «Автостат-Инфо».

Доля рынка и продажи Lada

Дальше в списке – Niva Legend (5,6 млрд рублей) и Iskra (5,3 млрд).

Если смотреть на рынок в целом, Lada в сентябре снова оказалась впереди всех, причем с заметным отрывом.

По подсчетам «Автостат», на марку пришлось 24,7% продаж – это 28,4 тыс. машин в первый осенний месяц 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал, что АВТОВАЗ организовал экскурсии по заводу, где выпускают Lada Iskra.

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