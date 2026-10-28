Руль может исчезнуть из автомобилей Cadillac

Топ-менеджер GM: Cadillac может выпустить модели без руля

Американский General Motors не исключает, что со временем Cadillac начнет продавать автомобили, у которых вообще не будет рулевого колеса. Такую перспективу в разговоре с The Drive обозначила Жаклин Маккуэйд, занимающая должность старшего вице-президента GM по продуктам.

Любителей обычной езды, правда, поспешили успокоить: автопилот не сделают обязательным для всей линейки. Линейка V Blackwing, например, останется машиной для тех, кто хочет сам держать контроль над автомобилем.

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Направление бренда к автономности еще в 2024 году показал концепт Opulent Velocity. У него руль убирается в переднюю панель, когда включается автопилот. Следующий практический шаг – система eyes-off driving, которая не требует контроля со стороны человека.

Сначала такая технология появится на внедорожнике Cadillac Escalade IQ 2028 модельного года. Потом ее распространят на полноразмерные пикапы. Параллельно инженеры General Motors трудятся над «Режимом миссии»: электромобиль сможет самостоятельно выполнять разные поручения владельца.

Пока главный тормоз – законодательство США, рассчитанное на обязательное присутствие человека за рулем. Но регуляторы, как отмечается, постепенно смягчают позиции по отношению к инновациям.

По словам Маккуэйд, автопилот способен сохранить мобильность пожилым людям, которым тяжело водить самим. В среде автомобильных энтузиастов на этот счет уже идет спор. Если автономные системы покажут себя безопаснее живых водителей, у контролирующих органов появится аргумент, чтобы в будущем законодательно ограничить классическое вождение.

О том, как машины учатся ездить без водителя, «За рулем» уже рассказывал.

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