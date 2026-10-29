Немецкий автопром на распутье: что придется поменять производителям

Топ-менеджер «Камы» Грюбель: сможет ли немецкий автопром выйти из кризиса

Кризис в немецкой автомобильной отрасли преодолим, но без пересмотра рыночного позиционирования производителям не обойтись. По мнению Харальда Грюбеля, исполнительного директора компании «Кама», которая разрабатывает электромобиль «Атом», менять придется структуру и типы силовых агрегатов, а также объемы производства. Отмечается, что Грюбель работал ранее в Mercedes-Benz и Volkswagen.

По словам Грюбеля, на положение немецких автоконцернов влияют внутренние проблемы компаний, политические решения и законодательное регулирование, а также глобальные изменения на авторынке. Одним из ключевых факторов он назвал потерю позиций западных производителей в Китае, где значительную часть рынка заняли местные бренды.

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Грюбель также отметил рост популярности электромобилей в КНР. По его оценке, с 2020 года доля аккумуляторных электромобилей в продажах увеличилась примерно с 5% более чем до 35%. При этом в 2026 году китайский авторынок впервые со времен пандемии столкнулся со снижением продаж - падение достигает 14%.

На этом фоне китайские производители наращивают экспорт, стремясь компенсировать замедление внутреннего спроса. По мнению Грюбеля, немецким электромобилям становится всё сложнее конкурировать с китайскими моделями в массовом сегменте. Одновременно европейские автоконцерны рискуют терять позиции в традиционных для себя категориях автомобилей с ДВС.

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