Шесть доступных премиальных SUV на вторичке

Топ-6 премиальных кроссоверов с пробегом в бюджете до 2,8 млн рублей

Первый кроссовер АВТОВАЗа Lada Azimut, по прогнозу опрошенных Autonews.ru автожурналистов, будет стоить до 2,8 млн рублей в максимальной комплектации. За базовую версию, как ожидается, попросят меньше – порядка 2 млн. Сумма серьезная, хотя за те же деньги на вторичном рынке можно подыскать немало любопытных кроссоверов, причем среди них встречаются и премиальные бренды.

Подборку самых интересных вариантов Autonews.ru сделал отдельным обзором. Возраст таких машин – примерно 2014-2021 годы, пробеги лежат в диапазоне от 40 до 150 тыс. км, а владельцев по ПТС обычно один-три.

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Mercedes-Benz GLA: компактный кроссовер за 2,8 млн

Первую генерацию Mercedes-Benz GLA с заводским индексом X156 строили на платформе легковых моделей A-класса. Размеры у машины сравнительно небольшие, да и по повадкам она ближе к городскому автомобилю, чем к полноценному внедорожнику. В пределах 2,8 млн рублей продаются экземпляры 2014-2019 годов выпуска – как до рестайлинга 2017-го, так и после него; средний пробег держится на уровне 100-120 тыс. км, а число владельцев по документам редко превышает два-три.

Под капотом у GLA встречаются бензиновые агрегаты объемом 1,6 л мощностью 122-156 л.с. либо двухлитровый на 211 л.с. Дизельная часть гаммы представлена моторами 1,5 л на 109 л.с. и 2,1 л на 136-170 л.с. Тяга уходит либо через шестиступенчатую механику, либо через семиступенчатый робот, а привод может быть передним или полным 4Matic.

Mercedes-Benz GLA

Оснащение зависит от комплектации: в списке опций значатся панорамная крыша, светодиодные фары, система автоматической парковки, электропривод передних сидений и камера заднего вида. У отдельных машин попадаются спортивные кресла и пакет AMG Line с более выразительным оформлением кузова и салона.

BMW X1 второго поколения: что важно знать

В означенный бюджет попадает преимущественно BMW X1 второго поколения (F48). От предшественника автомобиль отличается поперечным расположением двигателя и более просторным салоном. Искать стоит среди машин 2015-2020 годов: средний пробег у них 100-130 тыс. км, владельцев по ПТС – двое или трое.

BMW X1

Бензиновые версии оснащались моторами 1,5 л на 136-140 л.с. и 2 л на 192 л.с., а в отдельных исполнениях – на 231 л.с. Дизельная линейка включает 1,5 л на 116 л.с. и 2 л мощностью от 150 до 190 л.с. Коробки передач – механика, семиступенчатый робот или восьмиступенчатый автомат; привод передний либо полный xDrive.

Из полезного в списке оснащения найдутся проекционный дисплей, панорамная крыша, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковки. Некоторые комплектации дополнены спортивными передними креслами, подогревом руля и задних сидений, а также аудиосистемой Harman/Kardon.

BMW X2: спорт и дизайн вместо практичности

BMW X2 первого поколения (F39) технически близок к X1, зато получил более спортивный дизайн и покатую линию крыши. Такой вариант выбирают те, кому важнее внешность и управляемость, а не максимальная практичность салона. На российском рынке встречаются машины как с передним, так и с полным приводом, причем в бюджет до 2,8 млн рублей попадают в основном экземпляры первых лет выпуска – 2018-2021 годов со средним пробегом 90-120 тыс. км и обычно двумя владельцами по ПТС.

BMW X2

Бензиновая гамма начинается с 1,5 л на 140 л.с., продолжается двухлитровыми моторами на 178-192 л.с., а замыкают ее спортивные версии M35i с отдачей 306 л.с. Дизельные двигатели – 1,5 л на 116 л.с. и 2 л на 150-190 л.с., в некоторых модификациях – на 231 л.с. Трансмиссии те же, что у X1: механика, семиступенчатый робот и восьмиступенчатый автомат, привод – передний sDrive или полный xDrive.

Среди опций у X2 встречаются спортивный пакет M Sport X, контрастные элементы кузова, панорамная крыша, адаптивные светодиодные фары, проекционный дисплей и электропривод багажника. Часть машин оснащена системой автоматической парковки и адаптивным круиз-контролем.

Audi Q3: первое поколение и его особенности

За 2,8 млн рублей можно выбирать между рестайлинговым Audi Q3 первого поколения (8U) и отдельными экземплярами второго поколения (F3). Правда, основная масса предложений в этом ценовом диапазоне – машины первой генерации 2015-2019 годов. Они компактны, удобны для города и нередко оснащены полным приводом quattro; средний пробег у таких экземпляров составляет 110-150 тыс. км, владельцев по ПТС – двое или трое.

Audi Q3

Бензиновые моторы представлены агрегатами 1,4 л на 125-150 л.с. и 2 л на 170-220 л.с. Дизельная версия одна – двухлитровая, мощностью 140-184 л.с. С коробками передач набор шире: механика, шести– или семиступенчатый робот, а у отдельных версий встречается и классический автомат. Привод – передний либо полный quattro.

В зависимости от комплектации Q3 располагает биксеноновыми или светодиодными фарами, панорамной крышей, спортивными креслами, электрорегулировками передних сидений, парктрониками и камерой заднего вида. У второго поколения встречаются цифровая приборная панель и более современная мультимедиа, однако такие экземпляры в заданном бюджете требуют особенно тщательной проверки происхождения и технического состояния.

Lexus UX: гибрид и минимальный пробег

Самый компактный кроссовер японской марки представлен в России бензиновым UX 200 и гибридным UX 250h. На фоне немецких конкурентов модель выделяется необычным дизайном, а в гибридных версиях – еще и силовой установкой такого типа. В бюджет до 2,8 млн рублей укладываются отдельные экземпляры первых лет выпуска: это машины 2019-2021 годов со средним пробегом всего 40-80 тыс. км и одним-двумя владельцами по ПТС.

Lexus UX

Под капотом UX 200 стоит двухлитровый бензиновый двигатель на 150 л.с. У UX 250h тот же мотор работает в составе гибридной системы, совокупная отдача которой достигает 184 л.с. Обе версии комплектуются вариатором, привод у большинства передний, но у отдельных гибридов предусмотрен полный E-Four.

В оснащении встречаются адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое переключение дальнего света, подогрев и вентиляция передних кресел, электрорегулировки сидений, а в отдельных комплектациях – акустика Mark Levinson. Доступны также камеры кругового обзора и проекционный дисплей.

Infiniti QX50: турбомотор с изменяемой степенью сжатия

В ту же ценовую вилку попадает Infiniti QX50 актуального на сегодня второго поколения с двигателем, у которого меняется степень сжатия. На рынке хватает разных предложений, вплоть до относительно свежих машин, хотя состояние и пробег у них различаются сильно. Речь о годах 2017-2020, средний пробег – 100-150 тыс. км, владельцев по ПТС обычно двое.

Infiniti QX50

Силовая установка – двухлитровый турбомотор мощностью 249 или 272 л.с. в зависимости от версии. Работает он в паре с вариатором, а привод может быть как передним, так и полным.

Из оснащения у QX50 есть панорамная крыша, вентиляция кресел, камеры кругового обзора и система предупреждения о столкновении. Плюс адаптивный круиз-контроль и комплекс ProPILOT Assist, который помогает держать дистанцию и положение автомобиля в полосе.

О том, какие цены сейчас складываются на вторичном рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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