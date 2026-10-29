В каких регионах быстрее всего растут продажи новых машин
За девять месяцев 2026 года Челябинская область стала лидером по приросту продаж новых автомобилей среди 15 крупнейших региональных рынков России. Показатель вырос на 17,5%, написал директор « Автостата» Сергей Целиков в своем телеграм-канале.
Челябинская область и низкая база
На эти пятнадцать рынков, по его словам, приходится почти 60% всего российского авторынка. По сути, эти регионы формируют большую часть спроса на новые машины в стране.
Столь резкий подъем в Челябинской области объясняется эффектом низкой базы. В 2025 году местный рынок просел на 22%, тогда как в целом по России снижение составило 16%.
Следом по темпам роста идут Башкирия и Свердловская область: там регистрации новых машин увеличились примерно на 14% в каждом из регионов.
Москва, Поволжье и другие рынки
В Москве за девять месяцев рынок прибавил 13%, обогнав средний показатель по стране, который составил 8%. В Московской области рост скромнее – 7%.
Татарстан и Воронежская область тоже оказались выше общероссийского уровня: по 10% в каждом. В Саратовской области и Пермском крае прибавили 9%, в Нижегородской – 8%, в Ростовской – 7%. Санкт-Петербург, правда, выглядит сдержаннее: всего 3%.
Обратная картина – в трех регионах из списка. Краснодарский и Ставропольский края потеряли по 6%, Самарская область – 3%.
О том, как отдельные марки пробиваются в лидеры российского авторынка, «За рулем» уже рассказывал.
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