В каких регионах быстрее всего растут продажи новых машин

«Автостат»: на 15 регионов приходится почти 60% российского авторынка

За девять месяцев 2026 года Челябинская область стала лидером по приросту продаж новых автомобилей среди 15 крупнейших региональных рынков России. Показатель вырос на 17,5%, написал директор « Автостата» Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

Челябинская область и низкая база

На эти пятнадцать рынков, по его словам, приходится почти 60% всего российского авторынка. По сути, эти регионы формируют большую часть спроса на новые машины в стране.

Столь резкий подъем в Челябинской области объясняется эффектом низкой базы. В 2025 году местный рынок просел на 22%, тогда как в целом по России снижение составило 16%.

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Следом по темпам роста идут Башкирия и Свердловская область: там регистрации новых машин увеличились примерно на 14% в каждом из регионов.

Москва, Поволжье и другие рынки

В Москве за девять месяцев рынок прибавил 13%, обогнав средний показатель по стране, который составил 8%. В Московской области рост скромнее – 7%.

Татарстан и Воронежская область тоже оказались выше общероссийского уровня: по 10% в каждом. В Саратовской области и Пермском крае прибавили 9%, в Нижегородской – 8%, в Ростовской – 7%. Санкт-Петербург, правда, выглядит сдержаннее: всего 3%.

Обратная картина – в трех регионах из списка. Краснодарский и Ставропольский края потеряли по 6%, Самарская область – 3%.

О том, как отдельные марки пробиваются в лидеры российского авторынка, «За рулем» уже рассказывал.

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