Названы самые востребованные услуги автосервисов в России

Fit Service: спрос на операции по обслуживанию двигателя вырос на 4% в РФ

За девять месяцев 2026 года спрос на шиномонтаж в российских автосервисах вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество смазочно-заправочных работ и операций по обслуживанию двигателя увеличилось на 4%. Об этом сообщили эксперты международной сети автосервисов Fit Service, которые изучили структуру заказ-нарядов на своих СТО.

По количеству выполненных работ лидирует диагностика. В число наиболее востребованных категорий также вошли смазочно-заправочные работы, обслуживание системы управления двигателем и топливной системы, рулевого управления, а также систем обогрева, кондиционирования и вентиляции. При этом количество диагностических работ сократилось на 5% год к году. Сопоставимое снижение отмечено в обслуживании рулевого управления и электрооборудования. Смазочно-заправочные работы и работы по двигателю выросли на 4%, по главной передаче, приводным валам и осям - на 3%.

Объем базового техобслуживания, включающего диагностику, замену масла, шиномонтаж и другие регламентные работы, сохранился на уровне прошлого года. Аналогичная динамика наблюдалась в категориях обслуживания тормозной системы, подвески, климатического оборудования, двигателя и топливной системы. Сильнее всего сократился спрос на услуги по дополнительному оборудованию и прочим работам - на 17%.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

В компании отметили выраженную сезонность спроса. Зимой увеличивается доля работ по двигателю и электрооборудованию, весной и в начале лета — по подвеске и рулевому управлению. К теплому сезону возрастает востребованность обслуживания систем кондиционирования и вентиляции. Доля работ с тормозной системой несколько повышается летом и в начале осени. Смазочно-заправочные операции распределены по году равномернее, а шиномонтаж демонстрирует два отчетливых пика - весной и осенью.

«Сезонность помогает заранее распределить обслуживание и расходы, но не должна определять сроки необходимого ремонта. Если неисправность уже обнаружена, решение о том, можно ли отложить работы, принимают по результатам диагностики, а не по календарю. Полезнее иметь план обслуживания своей машины, чем ждать сезонного наплыва на СТО или момента, когда проблема станет очевидной», - отметила директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

А о том, какие кроссоверы на вторичном рынке популярнее всего, «За рулем» рассказывал ранее.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!