СТТ выпустила «Свайпер» на базе Газели NN с уникальной шторной платформой

Новый фургон от «Рустрак» экономит время на погрузке и имеет оцинкованный каркас

Компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) расширила модельный ряд, представив новый шторный фургон типа «Свайпер», созданный на базе популярной Газели NN.

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Главной особеностью новинки стала оригинальная конструкция бортовой платформы, разработанная специалистами компании «Рустрак», известной своим опытом в производстве спецтехники и фургонов подобного класса.

Основное преимущество модели заключается в продуманной системе доступа к перевозимому грузу. Благодаря уникальному механизму шторно-бортовой платформы боковая штора открывается одним движением и занимает считаные секунды. Аналогия со свайпом по экрану смартфона - одним движением.

При этом в «Свайпере» инженеры отказались от привычных строп и ремней натяжения, которые обычно встречаются у большинства аналогов. Такое решение позволяет водителю заметно сэкономить время на погрузочно-разгрузочных работах, избавляя его от необходимости выполнять стандартные манипуляции по «расшториванию» кузова.

Платформа автомобиля оснащена алюминиевыми отбойниками, а элементы крепления для грузов установлены прямо на передней стенке. Каркас изготовлен из оцинкованных стоек, что обеспечивает повышенную устойчивость к коррозии и продлевает срок службы фургона.

В основе новинки лежит стандартное шасси Газели NN.

Под капотом установлен турбодизельный двигатель G 2.5 мощностью 149,6 лошадиных сил, выдающий 420 Нм крутящего момента, который работает в паре с шестиступенчатой МКПП.

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