В России начали продавать новый надежный кроссовер Skoda с очень приятной ценой

Skoda Karoq из Китая от SAIC-Volkswagen ввозят в РФ с ценами от 2,2 млн рублей

Поклонникам продукции концерна VAG и тем, кто ищет в России альтернативу «китайцам», добавилось еще одно любопытное предложение – кроссовер Skoda Karoq китайской сборки. Выпускают его на совместном предприятии SAIC- Volkswagen, а к нам машины попадают по альтернативным схемам поставок.

Skoda Karoq

Актуальные объявления в крупнейших классифайдах дают такой ориентир: при заказе минимальная цена «китайского» Karoq сейчас – 2 200 000 рублей. Для сравнения, популярный Tenet T4L обойдется минимум в 2 344 000 рублей, а Haval Jolion в комплектациях с роботом – от 2 499 000 рублей.

Именно за 2 200 000 рублей машину в исполнении Style готовы привезти из Владивостока. В такую версию, среди прочего, входят датчики давления в шинах, двухзонный климат-контроль, зеркала с электроприводом, обогревом и функцией автоматического складывания, а еще кожаный мульти-руль с подогревом.

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Салон здесь отделан эко-кожей, крыша панорамная с люком, предусмотрен подогрев передних сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Добавим внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением, атмосферную светодиодную подсветку, цифровую приборную панель и мультимедийную систему с ЖК-экраном, поддерживающую Apple CarPlay/Android Auto. Замыкают список датчики света и дождя, рейлинги на крыше и 17-дюймовые литые диски.

Интерьер Skoda Karoq

В Новосибирске такой Karoq доступен для заказа за 2 350 000 рублей. Часть машин при этом продается из наличия: минимум 2 790 000 рублей просят за новый растаможенный автомобиль у «частника» в Санкт-Петербурге, 2 949 000 рублей – в Томске.

Примерно 3 200 000 рублей – ценник в Томске, Оренбурге, Самаре и Набережных Челнах. От 3 250 000 рублей начинаются предложения по кроссоверам в наличии в Ростове-на-Дону и Симферополе.

Минимум 3 300 000 рублей за «китайские» Karoq просят в Москве и Воронеже. У крупных дилеров в Москве и Петербурге эти паркетники стоят от 3 580 000 рублей и дороже.

В Китае у Skoda Karoq два двигателя: 116-сильный турбомотор объемом 1,2 литра и 150-сильный турбированный агрегат на 1,4 литра.

В Россию возят только 150-сильные машины, где этот мотор работает в паре с семиступенчатым роботом DSG. Привод в любой комплектации – исключительно передний.

Про китайские новинки с богатой комплектацией и их цены «За рулем» уже рассказывал на примере топового Haval.

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