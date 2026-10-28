Диагностика обошла шиномонтаж: названы самые популярные услуги российских автосервисов

Fit Service: водители экономят на проверках, но чаще меняют шины

Аналитики сети автосервисов Fit Service изучили структуру заказ-нарядов за январь – сентябрь 2026 года и выяснили, какие работы у российских водителей в почете.

Лидером по количеству выполненных операций ожидаемо стала диагностика. Следом за ней идут смазочно-заправочные работы, обслуживание систем управления двигателем и топливной системы, а также рулевого управления и климатического оборудования.

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Однако самый заметный рост показал вовсе не диагностический сектор. Число шиномонтажных работ выросло на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Смазочно-заправочные работы и ремонт двигателя прибавили около 4%, а обслуживание главной передачи, приводных валов и осей – 3%. Базовое техобслуживание в целом осталось на прошлогоднем уровне.

При этом сама диагностика, хоть и удержала первое место, просела примерно на 5%.

Схожее снижение зафиксировано по рулевому управлению и электрооборудованию, а категория дополнительного оборудования и прочих работ потеряла сразу 17%.

По мнению директора Fit Service Татьяны Овчинниковой, водители стараются экономить на профилактических проверках, если машина не подает явных признаков неполадки. Но такая бережливость может обернуться внезапным ремонтом и куда более серьезными тратами. Диагностика, подчеркивает эксперт, нужна не для того, чтобы чинить все подряд, а чтобы понимать состояние автомобиля и планировать расходы.

Любопытно, что состав работ заметно меняется в течение года. Зимой в заказах растет доля обслуживания двигателя и электрооборудования, весной и в начале лета – подвески и рулевого управления, к теплому сезону прибавляют климатические системы, а летом и ранней осенью – тормоза. Самая выраженная сезонность, как и следовало ожидать, у шиномонтажа с его весенним и осенним пиками.

Овчинникова советует не полагаться на календарь при принятии решения о ремонте: если неисправность уже найдена, сроки работ определяют по результатам диагностики, а не по сезону.

О том, почему повышенный расход топлива не всегда связан с поломкой, «За рулем» уже рассказывал.

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