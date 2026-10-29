В РФ разрешат регистрировать машины, находящиеся в розыске Интерпола

«Ъ»: ГД готовит закон о регистрации авто, разыскиваемых Интерполом

Профильный комитет Госдумы по транспорту высказался за то, чтобы принять в первом чтении документ, дающий МВД право самому определять порядок регистрации машин, которые числятся в розыске по линии Интерпола – но только если инициаторами розыска выступили недружественные страны. О решении комитета пишет «Коммерсантъ».

Сам законопроект ведомство подготовило в феврале 2026 года, причем по поручению президента РФ Владимира Путина. Статистика такова: с 2022 года в России нашли 1,5 тыс. транспортных средств, объявленных в розыск по инициативе зарубежных государств. Почему эти машины вообще попали в базу, разобраться обычно не получается – иностранные ведомства на запросы МВД отвечают редко, по сути, оставляя вопросы без ответа.

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Заместитель главы МВД Игорь Зубов, представляя поправки, обратил внимание на «двойные стандарты» и злоупотребления международными системами розыска. Мера, по его словам, временная: автомобиль поставят на учет, а инициатора розыска об этом уведомят – «чтобы она не пылилась и не стояла». Раньше, кстати, такие машины годами простаивали в отделах внутренних дел, и владельцы ничего не могли с этим сделать. Если транспортное средство потом пойдет в перепродажу, в документах проставят отметки – покупатель должен знать об «особенностях» своей будущей покупки.

Пока же законодательство остается прежним, и граждане вынуждены добиваться регистрации через суд. 20 октября Верховный суд встал на сторону петербуржца Данила Косячева и обязал ГИБДД снять запрет на регистрацию его автомобиля, который числился в базе Интерпола.

О том, какие схемы используют автомобильные воры, «За рулем» уже рассказывал.

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