«Газпромнефть-СМ» создала масло для прямого контакта с продуктами

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» расширила международный пищевой допуск для белого масла Gazpromneft White Oil Extra L6.

Теперь масло Gazpromneft White Oil Extra L6 разрешено к прямому нанесению на продукты питания.

Перед применением масло прошло токсикологические исследования в независимых лабораториях и подтвердило соответствие строгим международным пищевым и фармакопейным стандартам. Ранее подобные масла поставлялись на российский рынок из-за рубежа.

Gazpromneft White Oil Extra L6 предназначено для обработки продукции птицеводства. Его использование позволяет увеличить срок хранения яиц для реализации в торговых сетях на внутреннем рынке и на экспорт в условиях роста производства. Специально подобранная вязкость позволяет маслу равномерно заполнять поры скорлупы после дезинфицирующей мойки. На поверхности образуется тонкая защитная пленка, которая препятствует воздействию внешней среды и не оставляет следов после смывания.

Промышленный выпуск белых масел наивысшей степени очистки «Газпромнефть – смазочные материалы» начала в 2025 году, используя полностью отечественную компонентную базу. Благодаря химической и биологической нейтральности такие масла не имеют цвета и запаха и подходят для отраслей с особыми требованиями к чистоте сырья. Gazpromneft White Oil Extra L6 может применяться и при производстве ветеринарных и фармакологических препаратов.

«Создание высокотехнологичных продуктов требует глубоких научных компетенций и безусловного контроля качества на каждом этапе — от изучения характеристик базовых компонентов до подтверждения свойств готовой продукции, — отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Сергей Стародубцев. — Мы последовательно развиваем собственную исследовательскую базу, объединяя экспертизу ученых и инженеров с возможностями искусственного интеллекта. Такой подход позволяет быстрее находить эффективные решения для сложных технических задач и расширять возможности применения отечественных смазочных материалов в отраслях с высокими требованиями к качеству».

Напомним, ранее «Газпромнефть-СМ» представила новую технологию производства трансформаторных масел.