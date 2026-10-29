Что стоит за названием автомарки Votour

Создатели автобренда Votour объяснили смысл его названия

В пресс-службе новой российской марки Votour рассказали, откуда взялось имя: в нем соединили два понятия – видение путешествий (Vision of travel) и путь (Tour).

Первая часть, если верить представителям компании, «отражает способность смотреть за пределы привычного и предвосхищать новые потребности человека». Вторая – «воплощает стремление к открытиям и освоению бескрайних просторов».

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Смысл обоих слагаемых в Votour сформулировали так: «Вместе они выражают идею бренда – открывать новые горизонты, расширять границы возможного и помогать человеку двигаться к большему. Таким образом, название подчеркивает визионерский характер бренда, который через движение открывает человеку новые возможности».

В линейку марки войдут кроссоверы и внедорожники. Делить ее собираются на три модельные серии – V, T и R, а за основу, как предполагается, возьмут машины китайских брендов Jetour и Soueast.

Официальных деталей о модельном ряде, производственной программе и сроках старта продаж пока нет. Сам Votour – совместный проект российского холдинга «АГР» и китайской фирмы Defetoo, о его появлении объявили 27 октября. Всего у партнеров пять таких проектов: помимо Votour это Tenet, Tenet Plus, Jeland и Esteo.

О том, что китайские марки сегодня теряют популярность в России, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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