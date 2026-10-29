Раскрыты цены популярного кроссовера Geely после обновления

Geely Coolray 2027 года для Китая: цены от 800 тыс. рублей

В Китае стартовали продажи Geely Coolray 2027 модельного года – вместе с началом приема заказов там назвали и цены. Внешность кроссовера заметно переработали, а под капотом у него остался 1,5-литровый атмосферный двигатель.

С названиями легко запутаться. В Поднебесной обычный Coolray продают исключительно с атмосферником, тогда как турбомотор достался модификации с приставкой L в имени. Именно ее знают в России как Geely Coolray. Плюс на нашем рынке есть две белорусские модели на той же базе – Belgee X50+ с турбиной и Belgee X50 с атмосферным двигателем.

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Внешность, размеры и салон

По дизайну новинка отсылает к самой первой итерации этого SUV – решение ностальгическое. Зато решетка радиатора стала агрессивнее, бамперы получили спортивные нотки, а колесные диски – собственный рисунок.

Габариты такие: 4330 х 1800 х 1609 мм, колесная база – 2600 мм. Диски ставят на 16 или 17 дюймов, зависит от версии. Кузовных оттенков четыре: синий, белый, серебряный и серый.

Внутри – спортивные кресла с интегрированными подголовниками. У максимальной модификации на центральной консоли красуется 14,6-дюймовый сенсорный экран, а перед водителем – 8,8-дюймовая цифровая приборная панель.

Двигатель, коробки передач, расход

Движет машиной 1,5-литровый атмосферник мощностью 126 л.с. Крутящий момент – 152 Нм. Выбор трансмиссий небогатый: 5-ступенчатая механика либо вариатор.

Топливный бак рассчитан на 45 литров. Средний расход производитель заявляет на уровне 6,7 литра на 100 км.

Турбированный мотор китайскому Coolray не положен – он достался версии с приставкой L в имени. В России, кстати, продается именно турбовариант, но о нем чуть ниже.

Geely Coolray

Сколько стоят три комплектации

Базовая версия – 66,8 тысячи юаней (805 тысяч рублей) без скидок. С временными выгодами ценник падает до 59,8 тысячи юаней (720 тысяч рублей). В оснащении: механика, 16-дюймовые диски, фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, галогеновый головной свет, 8-дюймовый экран на центральной консоли, пластиковый руль, аналоговая приборная панель и четыре динамика.

Средняя модификация оценена в 73,8 тысячи юаней (890 тысяч рублей), со скидками – 66,8 тысячи (805 тысяч рублей). Отличается она вариатором, 17-дюймовыми дисками, климат-контролем, боковыми подушками безопасности, цифровой приборной панелью и кожаной отделкой рулевого колеса.

Топ-версия стоит 78,8 тысячи юаней (950 тысяч рублей), а со всеми выгодами – 71,8 тысячи (865 тысяч рублей). Здесь есть система кругового обзора с функцией прозрачного шасси, удаленный пуск двигателя, обогрев наружных зеркал, 14,6-дюймовый сенсорный экран с голосовым управлением, шесть динамиков аудиосистемы и электропривод водительского кресла.

Российские версии и Belgee

Тот Coolray, что продается у нас, оснащен 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Цены без выгод лежат в диапазоне 2 774 990 – 2 964 990 рублей, маркетинговые предложения опускают их до 2 624 990 – 2 814 990 рублей.

Belgee X50+ с такой же силовой установкой стоит 2 319 990 – 2 799 990 рублей без учета скидок и 2 219 990 – 2 699 990 рублей с максимальным дисконтом.

Ближе всего к китайскому Coolray подобрался Belgee X50: единственная комплектация, 1,5-литровый атмосферный ДВС на 122 л.с., 6-ступенчатый автомат. Такая версия стоит 2 199 990 рублей, максимальные скидки снижают цену до 2 099 990 рублей.

О том, что китайские автомобили сейчас теряют популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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