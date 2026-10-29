Один бак — больше 900 км: названы самые экономичные машины на российском рынке

Exeed RX с запасом хода 1102 км возглавил рейтинг экономичных автомобилей в РФ

Кроссовер Exeed RX оказался впереди всех новых машин с традиционными бензиновыми двигателями, продающихся в России, если считать, сколько километров они могут пройти по трассе на одном баке. Подборку из двух десятков моделей составили специалисты «Авито Авто».

Exeed RX

Под капотом победителя – двухлитровый турбомотор мощностью 249 л. с., полный привод и автоматическая коробка передач. Бак вмещает 65 л, заявленный расход составляет 5,9 л на 100 км, и при таких вводных расчетный запас хода получается 1102 км.

Второй в списке идет Lada Vesta с механикой и двигателем 1.6 на 106 л. с. Объем бака – 55 л, расход – 5,62 л на сотню, чего хватает примерно на 979 км пути.

Lada Vesta

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Третью строчку отдали Lada Granta с таким же мотором: бак на 50 л и расход 5,2 л на 100 км дают расчетные 962 км.

Lada Granta

Четвертое и пятое места достались Belgee X70 (1,5 л; 150 л. с.; автомат; 6,4 л/100 км) и Omoda C5 (1,6 л; 150 л. с.; 4WD; робот; 6,3 л/100 км) – 906 и 905 км соответственно.

Belgee X70 Omoda C5

Дальше в первой десятке расположились Haval Jolion, Lada Iskra, Jetour Dashing, Haval M6 и Jaecoo J7. Следом идут Solaris HC, Geely Monjaro, Haval H3, Tenet T4 и T7, а замыкают рейтинг Lada Largus, Tenet T8 и T4L, Jaecoo J6 и Lada Niva Travel.

Почему реальный расход выше расчетного

Все цифры в рейтинге – расчетные. На деле расход топлива зависит от скорости движения, стиля вождения, загрузки автомобиля, давления в шинах, рельефа, состояния дорожного покрытия и погоды.

Между прочим, даже падение давления в шинах всего на 0,1 атм. способно поднять расход топлива до 5%.

Руководитель продаж направления «Новые автомобили» в «Авито» Артем Хомутинников обратил внимание: солидный запас хода позволяет реже останавливаться на АЗС и упрощает планирование дальних поездок. Правда, характеристики из рейтинга стоит воспринимать как ориентир для сравнения моделей, а при выборе машины учитывать предполагаемый режим эксплуатации и будущие расходы на содержание.

Еще одна цифра, которая касается уже не баков, а кошельков: в сентябре 2026 года средний срок автокредита на новый или подержанный автомобиль в России достиг 5,96 года. Рост к сентябрю 2025-го, когда показатель равнялся 5,37 года, составил 11%, а за месяц срок кредитования увеличился на 0,5%.

О том, какие гибриды готовы выйти на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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