Почему штрафы за езду без прав решили повысить

В МВД объяснили, почему планируют повысить штрафы за езду без прав

Официальный представитель МВД России Ирина Волк объяснила, зачем ведомству понадобилось ужесточать наказание для тех, кто садится за руль без водительских прав. Причина прозаичная: аварий с такими автомобилистами стало заметно больше, да и последствия у них тяжелее.

По ее словам, цифры за последние годы выглядят тревожно – именно они и легли в основу поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

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Нарушения носят систематический характер

«С 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий с их (водителями без прав. – Autonews.ru) участием возросло на 38%, при этом число погибших в них увеличилось на 11%, раненых – на 37,3%», – пояснила Волк.

В МВД добавили, что для этой категории автомобилистов нарушение давно стало привычкой. Ежегодно более 12 тыс. человек привлекают к административной ответственности за управление транспортным средством без прав три раза и более.

Чтобы разорвать этот круг, ведомство подготовило проект поправок в КоАП. Документ не ограничивается ростом базового штрафа – для повторного нарушения предусмотрено отдельное наказание.

Новые размеры штрафов

Базовый штраф за управление автомобилем без водительских прав предлагается поднять с 5-15 тыс. до 15-30 тыс. руб.

Тем, кого поймают на том же повторно, придется заплатить уже от 30 тыс. до 50 тыс. руб. – такая норма прописана в проекте отдельным пунктом.

Еще одна деталь: скидка 25% при уплате штрафа в течение 30 дней на новое правонарушение, связанное с повторным управлением транспортом без прав, распространяться не будет.

Строгие санкции, по мнению ведомства, помогут повысить безопасность дорожного движения и эффективнее пресекать систематические нарушения со стороны водителей, не имеющих права управления автомобилем.

О том, за что водителей лишают прав и почему отговорки не работают, «За рулем» уже разбирался.

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