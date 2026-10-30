Mercedes хочет увеличить долю китайских компонентов в авто

Компания Mercedes-Benz обновит стратегию до 2030 года из-за слабых продаж в КНР

Обновленную стратегию развития Mercedes-Benz обнародует с горизонтом до 2030 года и на период после него. Присутствие в Китае немецкий концерн сохранит, однако зависимость от этого рынка собирается уменьшить, а продажи в США – нарастить. Об этом заявил глава автопроизводителя Ола Келлениус, пишет Reuters.

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Планы

Развернутый план компания покажет в следующем году. Отдельным блоком в нем пойдет анализ бизнеса в Китае: там падение продаж оказалось хуже, чем рассчитывали в Штутгарте, и это заметно ударило по финансовым показателям.

От китайского рынка Mercedes-Benz отказываться не намерена – он по-прежнему важен и вдобавок служит центром технологических разработок. Другое дело, что организация работы в стране пересматривается, а доля прибыли, которую приносит Китай, должна стать меньше. Финансовый директор Харальд Вильгельм добавил: концерн наращивает долю местных поставщиков, и в перспективе машины для этого рынка будут собирать преимущественно из локальных компонентов. За счет этого рассчитывают срезать издержки и сделать автомобили конкурентоспособнее.

Ставка на Америку и экономия в Германии

Параллельно в Mercedes-Benz ждут роста в США. Речь идет о том, чтобы поднять ежегодные продажи с более чем 300 тыс. до 400 тыс. единиц, плюс компания готова вкладывать в американский рынок дополнительные средства. Для сравнения: Audi ранее объявила о $4 млрд в строительство нового сборочного завода в США – проект рассчитан примерно на 4,5 тыс. рабочих мест.

В Германии тем временем продолжат урезать расходы. С декабря снова заработает программа добровольного увольнения для сотрудников непроизводственных подразделений – предыдущий этап, кстати, вызвал у работников немалый интерес. На связанные с этой программой расходы в 2025 году зарезервировали около €1,8 млрд, а финансовые последствия ожидаются в 2027-м.

Дальнейшие инвестиции в немецкие предприятия поставят в зависимость от роста производительности и снижения затрат. По словам Келлениуса, расходы на труд в США при всех высоких зарплатах там составляют примерно 80% от аналогичных затрат в Германии, и этот разрыв немецким площадкам надо сокращать.

Еще одно направление оптимизации – производство в Восточной Европе. Мощности у компании там уже приличные: Венгрия, Румыния, Польша. Ранее сообщалось также, что Mercedes-Benz выведет на немецкий рынок новую систему помощи водителю MB.Drive Assist Pro в первой половине 2027 года.

О том, как автопроизводители пересматривают планы, «За рулем» недавно рассказывал на примере Geely.

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