1064 силы, 350 км/ч: представлен открытый суперкар Valhalla Spider

Aston Martin показала Valhalla Spider: разгон до 100 км/ч за 2,5 с

Премьера открытой версии суперкара Aston Martin Valhalla – машины с приставкой Spider – прошла на автомобильном мероприятии Concours в Wynn Las Vegas. Об этом сообщил Carscoops. Первые экземпляры доберутся до клиентов в третьем квартале 2027 года.

Жесткую крышу с автомобиля убрали без потери прочности кузова: в основе остался тот же углепластиковый монокок, что и у купе. По умолчанию машина идет со съемным тканевым верхом, а за отдельную плату можно заказать крышу из углепластика.

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От выбранного варианта верха зависит и максимальная скорость. С тканью она ограничена 200 км/ч, с карбоном – 350 км/ч, то есть ровно столько же, сколько выдает купе.

Аэродинамика и двери открытого Valhalla

Аэродинамику под езду без крыши инженерам пришлось переделывать. Скажем, появился отдельный дефлектор, направляющий поток воздуха над салоном, а воздухозаборник на крыше подняли на 35 мм – иначе двигателю не хватало притока воздуха.

Активная аэродинамика и система стабилизации сами подстраиваются под то, стоит верх на машине или нет. С надетой крышей автомобиль создает больше 600 кг прижимной силы.

Aston Martin Valhalla Spider

Двери остались подъемными, с той же кинематикой, что у купе, но теперь они безрамочные. В базовую комплектацию входят карбоновые кресла Touring, рассчитанные на повышенный комфорт; более спортивные сиденья, которые ставят на купе, доступны без доплаты.

Силовая установка, масса и цена

Силовая установка не поменялась: четырехлитровый бензиновый V8 с двумя турбокомпрессорами плюс три электромотора. В сумме это 1064 л.с. и 1100 Н·м, тяга передается через 8-ступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и систему полного привода.

С облегченными компонентами масса Spider составляет 1680 кг – на 25 кг больше, чем у купе. До сотни открытая машина ускоряется за 2,5 секунды.

Оформление можно подобрать под себя: панели кузова из открытого или окрашенного углепластика, специальные цвета, декоративные элементы, кованые диски из алюминия или магния.

Цену и общий тираж Aston Martin пока не раскрыл. Для сравнения: выпуск купе Valhalla ограничен 999 экземплярами.

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