Владельцам неоформленных гаражей стоит поторопиться привести документы в порядок

Россиян предупредили о завершении «гаражной амнистии»: подробности

Хозяевам неоформленных гаражей действительно пора шевелиться. Упрощенная регистрация – та самая «гаражная амнистия» – работает до 1 сентября 2031 года, и второго продления, судя по заявлениям властей, не предвидится.

О сроках напомнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, у автовладельцев остается пять лет, чтобы привести в порядок бумаги на сам гараж и на землю под ним.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Окно возможностей до 2031 года

На пленарном заседании Совфеда в среду, 28 октября, Матвиенко поставила задачу предельно конкретно: «Надо уже дать понять и региональным, и муниципальным властям, и гражданам: окно возможностей – пять лет. И пусть они позанимаются [вопросом гаражной амнистии]. Не должно быть юридически неоформленной собственности, юридически неоформленных земельных участков».

Вторая часть разговора – помощь людям с документами. «Надо активно, деятельно работать и предупредить, что больше Федеральное собрание не будет продлевать сроки гаражной амнистии. Чтобы граждане проявили свою ответственность, если они заинтересованы в легализации, и власти помогли разобраться с документами, перечнем, навести порядок», – заявила председатель Совфеда.

Смысл послания простой: тянуть дальше некуда. Регионам и муниципалитетам предлагают не ждать, пока люди придут сами, а заранее объяснять им и сроки, и порядок действий.

Условия гаражной амнистии

Программа действует в России с 1 сентября 2021 года. По ней можно в упрощенном порядке зарегистрировать капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, а заодно оформить права на участок под постройкой. В предусмотренных законом случаях земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, достается владельцу гаража бесплатно.

Правда, просто так ничего не происходит: нужно выполнить установленные требования и собрать бумаги, подтверждающие право на гараж. Именно на этом этапе у многих и возникают сложности – документов за десятки лет частью просто не сохранилось.

Зато оформленная собственность дает владельцу свободу распоряжаться недвижимостью: гараж можно продать, подарить, передать по наследству. Если же права на постройку и землю не зарегистрированы, при сделках и при подтверждении собственности начнутся проблемы.

Что делать владельцам гаражей

В июле 2026 года Госдума как раз продлила действие «гаражной амнистии» еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года. То есть отсрочка уже получена, но она последняя.

Тем, кто годами хранит машину в старом гараже и до сих пор не оформил на него документы, стоит заранее проверить, подходит ли объект под условия программы. Дальше – заявление в местную администрацию.

Когда «гаражная амнистия» закончится, воспользоваться именно этим упрощенным порядком уже не выйдет. Придется идти обычным путем, а он и дольше, и дороже.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!