Кому в автосервисе готовы платить больше всех

5 профессий, которые будут востребованы в автосервисах в ближайшие годы

За последние годы набор самых нужных в автосервисе людей заметно поменялся: техника усложняется, и ставку все чаще делают на узких специалистов. Пять профессий, которые сегодня особенно ценятся, назвала HR-директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Ирина Седова.

Диагност электронных систем: спрос растет 15 лет

Открывает список диагност электронных систем. Интерес к таким мастерам растет не первый год – тренд складывался примерно полтора десятилетия. Машины становятся сложнее, появляются новые технологии и оборудование, так что учиться приходится постоянно.

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Подключить сканер и считать код ошибки – мало. Нужно понимать физику процессов, разбираться в электрических схемах, выстраивать причинно-следственные связи. Код лишь задает направление поиска, а вот однозначного ответа, какую деталь менять, он не дает.

Среди технических специалистов сервиса это одна из самых высоких ставок. Правда, опытные мастера нередко уходят работать на себя, и работодателю уже недостаточно предложить хороший доход – нужны профессиональная самостоятельность, приличное оборудование и понятные возможности для развития.

Мехатроник: механика и электроника в одних руках

Такой специалист совмещает навыки автомеханика и диагноста электрических и электронных систем. Он сам находит причину неисправности, сам определяет способ ремонта и сам его выполняет.

Сильная сторона мехатроника – понимание того, как связаны механика и электроника. Автомобиль для него единая система, а не набор отдельных узлов.

Именно такие сотрудники интересны многим сервисам: универсала проще загружать разными задачами. Мастеру это, в свою очередь, дает более широкий выбор работодателей.

Автомаляр: качество, которое не спрятать

Автомаляр остается одной из самых дефицитных специальностей. И здесь особенно заметна разница между знанием технологии и умением стабильно получать качественный результат.

Подготовка поверхности, подбор цвета, нанесение покрытия – все это требует аккуратности и опыта. Любая ошибка оборачивается переделками, лишним расходом материалов и потерянным рабочим временем.

Поэтому хороший маляр ценен для работодателя, а освоение профессии требует терпения. Быстро стать мастером после короткого обучения точно не получится.

Кузовщик: точность и пространственное мышление

Рядом с маляром по спросу держится кузовщик – профессии смежные, но все-таки разные. Качество окраски во многом зависит от того, насколько правильно выполнен предшествующий кузовной ремонт.

Кузовщику нужны пространственное мышление, точность и понимание свойств материала. Мало владеть инструментом – важно выбрать способ восстановления поврежденной детали и подготовить ее к следующим этапам работ.

Такие навыки складываются из большого количества практических задач. Отсюда и сложность: быстро закрыть дефицит опытных мастеров не выйдет.

Моторист: редкая квалификация с оговорками

Ремонт двигателей – одна из самых сложных технических специальностей. Он требует глубоких знаний, точной диагностики и высокого качества исполнения. Зато востребованность моториста зависит от профиля предприятия.

Специализированный центр может обеспечить такому мастеру постоянную загрузку, в том числе принимая двигатели от других сервисов. Обычной станции содержать сотрудника, который занимается исключительно такими заказами, сложнее.

Так что моторист – специалист ценный, но безусловно растущей эту профессию не назовешь. Устойчивее перспективы у тех, кто дополняет знание двигателей навыками диагностики и других ремонтных работ: именно сочетание глубокой специализации и смежных компетенций будет усиливать позиции сотрудника в ближайшие годы.

О том, стоит ли верить страшилкам про катализатор, «За рулем» уже разбирался.

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