Названы риски при покупке залогового автомобиля

Юрист Воропаев: Покупатель залогового автомобиля рискует лишиться машины и денег

Покупка машины, которая находится в залоге у банка, может обернуться серьезными потерями. Все зависит от того, была ли на момент сделки запись в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и знал ли покупатель об ограничении. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Если автомобиль на момент покупки в залоге не числился, а покупатель ничего не знал об ограничениях, банк может пойти в суд с требованием изъять машину. В ответ покупатель вправе заявить о добросовестности. По словам Воропаева, суд, скорее всего, откажет банку в изъятии, а стоимость взыщут с фактического заемщика по автокредиту.

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Другой сценарий – машина уже была в залоге, но покупатель этого не проверил, а продавец о залоге не сообщил. Тогда банк вправе обратить взыскание, и автомобиль у покупателя изымут. После этого можно взыскать деньги с продавца либо расторгнуть договор купли-продажи, пояснил юрист.

Хуже всего, когда покупатель знал о залоге, но все равно купил машину. Вернуть деньги даже с продавца в таком случае не получится: человека проинформировали об ограничении, и он взял риски на себя. Ранее россияне узнали, как подарить или законно передать автомобиль в пользование.

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