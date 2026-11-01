Старт народного голосования: приз — Lada Azimut!

Объявлен старт голосования в автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026-2027

1 ноября официально стартует народное голосование в самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем».

Каждый год читатели «За рулем» выбирают лучшие автомобили, только появившиеся на российском авторынке.

Вы можете стать полноправным участником этого народного жюри, оставив свое мнение в анкете голосования.

Работа предстоит серьезная: определение лучших из 48 новинок, разбитых по 11 классам. Но и главный приз – очень достойный: это перспективный отечественный кроссовер Lada Azimut.

Кто-то из участников народного голосования получит этот автомобиль – пожалуй, самую ожидаемую вазовскую новинку последних лет. Остальные же — обретут опыт участия в престижной премии, станут участниками большого экспертного коммьюнити, лучше узнают последние тренды отечественного авторынка и, вероятно, присмотрят себе личный автомобиль на будущее.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

«За рулем» — настоящий кладезь информации по всем машинам. Мы интересно и подробно рассказываем о каждой новинке, так что без помощи наших авторов в голосовании вы точно не останетесь. Рекомендуем начать это увлекательное путешествие прямо сейчас.

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году.

Итак, вперед, выбирать лучшие автомобили! Вот ссылка для голосования.