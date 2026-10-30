Рамный внедорожник с турбодизелем: совершенно новый Pajero скоро выйдет на рынок

Mitsubishi готовит к старту продаж новый Pajero с ценами от 3,2 млн рублей

Mitsubishi готовит новый Pajero к выходу на рынок. Цены начинаются от 6 193 000 иен – это примерно 3,2 млн рублей. Мировая премьера внедорожника прошла в начале сентября. Сейчас машина уже представлена, а речь идет о подготовке к началу продаж.

Mitsubishi Pajero

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Иными словами, продажи еще не стартовали. Пока компания только готовит новинку к выводу на рынок.

В основе Pajero – обновленная платформа пикапа Triton последнего выпуска.

Рама сделана из штампованных сварных лонжеронов переменного профиля и сечения, плюс в конструкции используются элементы из высокопрочной стали.

Интерьер Mitsubishi Pajero

Передняя подвеска независимая, с двумя штампованными рычагами. Японской аудитории предложат 2,4-литровый турбодизель на 204 л.с. В связке с ним – 8-ступенчатый автомат и полный привод S-AWC.

Есть режимы движения Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock. Собирают внедорожник в Таиланде.

А о том, чем могут удивить турбомоторы, «За рулем» уже рассказал на примере Kia и Hyundai.

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