Рамный внедорожник с турбодизелем: совершенно новый Pajero скоро выйдет на рынок
Mitsubishi готовит новый Pajero к выходу на рынок. Цены начинаются от 6 193 000 иен – это примерно 3,2 млн рублей. Мировая премьера внедорожника прошла в начале сентября. Сейчас машина уже представлена, а речь идет о подготовке к началу продаж.
Иными словами, продажи еще не стартовали. Пока компания только готовит новинку к выводу на рынок.
В основе Pajero – обновленная платформа пикапа Triton последнего выпуска.
Рама сделана из штампованных сварных лонжеронов переменного профиля и сечения, плюс в конструкции используются элементы из высокопрочной стали.
Передняя подвеска независимая, с двумя штампованными рычагами. Японской аудитории предложат 2,4-литровый турбодизель на 204 л.с. В связке с ним – 8-ступенчатый автомат и полный привод S-AWC.
Есть режимы движения Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock. Собирают внедорожник в Таиланде.
А о том, чем могут удивить турбомоторы, «За рулем» уже рассказал на примере Kia и Hyundai.
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