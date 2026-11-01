Lada Iskra после 20 тысяч км — как работает круиз-контроль?

Милешкин: «круиз» на Lada Iskra реализован грамотно, но система не идеальна

Наша редакционная Lada Iskra пробежала уже 20 тысяч км, и эксперт Кирилл Милешкин поделился свежими впечатлениями.

Напомним, у нас универсал Lada Iskra SW Cross в предмаксимальной комплектации Enjoy, и тут нет функций, положенных только самым «люксовым» Искрам – в частности, обогревов руля и лобового стекла. Зато есть подогрев передних сидений и обогрев форсунок омывателя, а также мультимедиа с сервисами Яндекса и еще одна крайне полезная система – круиз‑контроль. Она в редакционной машине работает действительно часто, поэтому информации по ее работе мы собрали достаточно.

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Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:

– В долгой дороге время от времени самопроизвольно отключается круиз-контроль. Система действительно может так поступать. Например, при слишком большом угле поворота руля, при срабатывании ESP или антипробуксовке. Это настройки из соображений безопасности. У нас же на Искре «круиз» выключается без каких-либо видимых причин. Подозреваю, что это следствие сбоя стоп-сигналов. Ведь нажатие педали тормоза и есть команда на отключение «круиза».

Круиз-контролем и ограничителем скорости пользуюсь в каждой поездке. Управление ими реализовано грамотно. Особенно радует, что они запоминают выбранную скорость даже после отключения. В результате переключение, например, с «круиза» на 110 км/ч на ограничитель на 80 км/ч происходит всего в два нажатия.

Но сама работа системы не идеальна. Круиз-контроль регулярно «проседает» на 4-5 км/ч даже на ровной дороге, а на подъемах теряет до 10 км/ч. После чего резко добавляет газ. Это некомфортно, да и топлива тратится больше. Ограничитель грешит в обе стороны. То не дает приблизиться к выставленному значению на 3-4 км/ч, то позволяет набрать лишние 1-2 км/ч на ровном рельефе, без спусков.

О других нюансах эксплуатации Искры за первые 20 тысяч км рассказываем в статье «За рулем»!