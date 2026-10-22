Дневник Лады Искры: проблема со спидометром вернулась

Рассказываем, какие неисправности настигли Искру к 20 000 км пробега

Подкинув несколько сюрпризов в первую 1000 км, Искра на какое-то время стала покладистой. Тем не менее совсем беспроблемной машину не назову.

Самой странной проблемой Искры стала работа стрелочного спидометра. После ночной стоянки он включался только спустя 20-30 км и заметно занижал скорость. Чтобы не собирать штрафы, приходилось ориентироваться исключительно на цифровой, показания которого выводятся на центральный дисплей.

Стрелочный спидометр снова не включается после ночной стоянки.

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На первом ТО Искре обновили прошивку. Среди прочих плюсов результатом стала корректная работа стрелки. Однако осенью сбои вернулись. Ночные температуры опустились ниже +10оС – и снова стрелка лежит на нуле первые десятки километров поездки. А потом, как и прежде, показывает меньше реальной скорости. Что ж, не за горами ТО-2, потребуем на нём иной метод ремонта.

Скрип сиденья

Периодически раздражает водительское сиденье. Оно начинает очень сильно скрипеть в районе подушки. И вдобавок кресло слегка раскачивается вперед-назад, будто плохо фиксируется в выбранном положении регулировки. Рецепт лечения оказался очень простым. Нужно буквально на половину движения рычага приподнять сиденье – оба неприятных симптома сразу пропадают. Мистика!

Стоп-сигналы

Глючит концевик, отвечающий за включение стоп-сигналов. В первые дни эксплуатации, подозреваю, именно он зажег check engine: электронный сканер нашел ошибку положения педали тормоза. С тех пор индикатор на панели больше не загорался, а вот «стопы» периодически включаются без нажатия на педаль тормоза. Это хорошо видно, когда едешь в темноте по неосвещенной дороге — верхний стоп-сигнал дает засветку на стекло, что видно в салонном зеркале.

Круиз-контроль

В долгой дороге время от времени самопроизвольно отключается круиз-контроль. Система действительно может так поступать. Например, при слишком большом угле поворота руля, при срабатывании ESP или антипробуксовке. Это настройки из соображений безопасности. У нас же на Искре «круиз» выключается без каких-либо видимых причин. Подозреваю, что это следствие сбоя стоп-сигналов. Ведь нажатие педали тормоза и есть команда на отключение «круиза».

Круиз-контролем и ограничителем скорости пользуюсь в каждой поездке. Управление ими реализовано грамотно. Особенно радует, что они запоминают выбранную скорость даже после отключения. В результате переключение, например, с «круиза» на 110 км/ч на ограничитель на 80 км/ч происходит всего в два нажатия.

Круиз-контроль и ограничитель скорости входят в предмаксимальную комплектацию. В отличие от обогревов руля и лобового стекла.

Но сама работа «круиза» не идеальна.

Круиз-контроль регулярно «проседает» на 4-5 км/ч даже на ровной дороге, а на подъемах теряет до 10 км/ч. После чего резко добавляет газ. Это некомфортно, да и топлива тратится больше. Ограничитель грешит в обе стороны. То не дает приблизиться к выставленному значению на 3-4 км/ч, то позволяет набрать лишние 1-2 км/ч на ровном рельефе, без спусков.