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Почему быстрая зарядка не спасет электромобиль

Почему скоростные зарядки не решат главную проблему электрокаров

Дмитрий Головин, технический директор компании Punkt E, советует не принимать на веру громкие обещания производителей о сверхбыстрой зарядке. Она, по его словам, не закрывает всех проблем электромобилей – ориентироваться стоит на реальные показатели, а не на рекламные.

Почему заявленная мощность не равна реальной

Согласен с такой позицией и Ярослав Климов, ассистент кафедры Финансового университета при Правительстве РФ. Заявленная мощность, поясняет он, нередко оказывается лишь пиковой. Мало того чтобы станция умела выдавать сотни киловатт: сам автомобиль должен быть способен принять такой поток, а система управления батареей – разрешить зарядку в подобном режиме.

На деле итоговая мощность зависит сразу от двух сторон – возможностей машины и возможностей зарядного устройства. Блок управления батареей отслеживает температуру и уровень заряда и сообщает станции, какое напряжение и какой ток допустимы. Холодный аккумулятор? Тогда процесс отложат до прогрева, а дальше он пойдет на низкой мощности, постепенно нарастая.

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Немалая часть недорогих и среднеценовых моделей ограничена 60-100 кВт. Быстрее они не заряжаются физически, как бы ни была мощна станция. Так что пиковые цифры из буклетов – маркетинговый ход, и не более того.

На что смотреть при выборе электромобиля

Отдельная тема – запас хода. Прибавка в 500 км, о которой любят говорить продавцы, означает лишь расчетный показатель; фактический пробег, особенно зимой, окажется меньше.

Покупателю полезнее выяснить максимальную мощность, которую поддерживает конкретная модель, время зарядки в реальных условиях, температурные ограничения и условия гарантии на батарею. Сверхбыстрая зарядка спасает от долгого ожидания только тогда, когда совместимы автомобиль, аккумулятор и инфраструктура.

Есть и ограничения вне самой машины. Станция такой мощности нуждается в подходящем электроснабжении, а если заряжаются несколько транспортных средств одновременно, нагрузка вырастает еще сильнее – потребуются вложения в подключение, оборудование и обслуживание.

О том, как низкие температуры вредят батарее электромобиля, «За рулем» рассказывал.

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Источник:  Российская газета
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