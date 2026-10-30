Нужно ли в ноябре менять летнюю резину на зимнюю: ответ юриста
С наступлением холодов вопрос замены шин становится особенно актуальным, хотя ноябрь по действующим правилам не обязывает переходить на зимнюю резину. Автоюрист Лев Воропаев напомнил: техрегламент требует, чтобы с декабря по февраль на легковых автомобилях стояли зимние шины.
На деле все упирается в погоду. В большинство регионов зима приходит уже в ноябре, и с точки зрения безопасности летние шины в таких условиях – рискованное решение.
Когда тянуть с визитом в шиномонтаж не стоит? Ориентир здесь – не первый снег, а устойчивое снижение среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов. Ночные заморозки тоже важно учитывать.
О других зимних хлопотах, которые лучше не откладывать до первых заморозков, «За рулем» рассказывал ранее.
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