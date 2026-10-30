В РФ возобновились продажи компактных кроссоверов Skoda: называем цены

Skoda Karoq снова можно купить в России: цены от 1,9 млн рублей

Кроссовер Skoda Karoq вернулся в российские продажи. Оформить заказ можно начиная с 1,9 млн рублей, тогда как за машины, уже стоящие у дилеров, просят минимум 3,4 млн – причем без скидок. Самый дорогой экземпляр обнаружился в Тюмени: 4,6 млн рублей.

География предложения вышла широкой – Karoq готовы продать и во Владивостоке, и в Москве, и в Петербурге, и в Ростове-на-Дону. Вся линейка при этом унифицирована по технике: под капотом у каждой машины четырехцилиндровый турбомотор на 150 л.с., альтернативы ему нет, а работает он в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Привод, в свою очередь, только передний.

Skoda Karoq

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По цветам выбора хватает: коричневый, черный, белый, серый и бежевый оттенки. Правда, на цене это никак не сказывается – разница в стоимости определяется скорее способом покупки и городом.

О том, какие еще автомобили в России можно купить заметно дешевле, «За рулем» уже рассказывал.

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