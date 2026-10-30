Семь мест, атмосферник и автомат: надежная Тойота дешевле 2 млн рублей уже в РФ

Новые кроссоверы Toyota Rush предлагаются в РФ с ценами от 1,95 млн рублей

Очередная машина из параллельного импорта добралась до России – кроссовер Toyota Rush. Снаружи он не выглядит большим, зато внутри помещаются семь человек, под капотом трудится простой атмосферный мотор, а коробка передач – старый добрый 4-ступенчатый автомат.

Toyota Rush

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Столичные продавцы, судя по объявлениям в классифайдах, готовы отдать новый Rush из наличия за 2 870 000 рублей. Речь о машине 2023 года: тут есть пуск двигателя кнопкой, бесключевой доступ, обогрев передних сидений, мультимедиа с монохромным экраном и кнопками на руле, однозонный климат-контроль, электрические стеклоподъемники на всех дверях и 17-дюймовые литые диски.

Заказывать с поставкой заметно выгоднее. Во Владивостоке новые кроссоверы 2023 года предлагают привезти под заказ за 1 950 000 рублей, а вот автомобиль 2026 года производства обойдется уже в 2 500 000 рублей. Оснащение у машин за 1,95 млн по фотографиям почти повторяет столичную: разница лишь в том, что в одном случае магнитолы нет вовсе, а в другом на ее месте стоит нештатная мультимедиа с крупным сенсорным экраном.

Интерьер Toyota Rush

Правда, ценник в объявлении – не всегда итог. Сколько заплатит покупатель на деле, зависит от курса валют, расходов на логистику, утильсбора и еще целого ряда переменных, поэтому финальная сумма может оказаться выше заявленной.

Силовая установка у всех экземпляров одна и та же: 1,5-литровый атмосферник 2NR-VE с цепным ГРМ, который давно доказал надежность на азиатских минивэнах Veloz и Avanza, а также на компактных Vios и Yaris. Отдача – 105 л. с., в паре с ним работает 4-ступенчатый классический автомат, привод исключительно задний.

Заднеприводных легковушек на «официальном» российском рынке сегодня, пожалуй, и не найти, хотя вообще семиместные автомобили стоят дороже. Для сравнения: кроссовер Tenet T8 с трехрядным салоном продается минимум за 3 630 000 рублей даже без скидок, а семиместный Geely Okavango – минимум за 3 864 990 рублей.

О том, сколько просят за другие недорогие новинки российского рынка, «За рулем» уже рассказывал.

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