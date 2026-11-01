Назван самый популярный премиальный автомобиль в России

Топ-5 самых продаваемых премиальных автомобилей в России

С сентября 2025 года по июль 2026-го Voyah Free держался на первой строчке премиального сегмента – об этом напоминают эксперты. В августе внедорожник Tank 300 сместил его с вершины, однако сейчас Free снова лидирует.

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У «трехсотого», в свою очередь, 776 проданных машин за сентябрь – с таким результатом он опустился на второе место в рейтинге самых продаваемых премиальных автомобилей. Следом расположились две модели Esteo: внедорожник V27 и кроссовер Exlantix ET, у которых 590 и 525 штук соответственно.

Пятерку замыкает кроссовер Zeekr 8X – в начале осени его показатель составил 522 единицы.

Всего за сентябрь 2026 года российские дилеры продали 9 533 новых автомобиля премиум-класса. По сравнению с тем же месяцем годом ранее объем просел на 20%.

О том, какие китайские автомобили чаще всего выбирают на Дальнем Востоке, «За рулем» уже рассказывал.

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