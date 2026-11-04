Когда привычка говорить с автомобилем перестает быть безобидной

Психолог Уманова: разговоры водителей с автомобилем снижают тревогу

Покрикивать на заглохший мотор, уговаривать его «ну давай, родной» и давать машине имя – не признак того, что человек потерял связь с реальностью. Таким способом психика сбрасывает напряжение. Об этом рассказала клинический психолог «Центра гармонии и здоровья» клиники «Будь Здоров» Ольга Уманова.

«В клинической психологии «магическое мышление» – это неосознанное убеждение, что слова или мысли способны менять физическую реальность, обходя логику. Когда водитель покрикивает на мотор, психика использует «магию» как амортизатор: так проще «договориться» с капризным агрегатом, чем принять факт поломки. Это снижает тревогу и уровень кортизола», – подчеркнула эксперт.

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Кстати, работает не только «магия слов». Есть и другой механизм – анимизм с переносом: взрослые люди наделяют машину характером и настроением, придумывают ей клички, а то и превращают в собеседника. По сути это неплохая профилактика одиночества в долгих поездках. Третий вариант – ложные причинно-следственные связи, из которых потом рождаются приметы вроде «помыл машину – жди дождя».

Мозг эволюционно устроен так, что наделяет сложные объекты собственной «волей» – отсюда и разговоры с техникой. Правда, насторожить должны некоторые сигналы: потеря критики, мысли о том, что автомобиль «мстит», и компульсии – жесткие ритуалы, без которых человек не может тронуться с места. Во всех остальных случаях, отметила психолог, это здоровый способ снять напряжение.

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