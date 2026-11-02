Почему продажа автомобилей на китайском рынке в основном нерентабельна

Продажи автомобилей в Китае почти не приносят прибыли: причины

Geely Auto представила финансовые результаты за третий квартал 2026 года. Выручка – 99 млрд юаней (примерно 14,8 млрд долларов). Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 5,21 млрд юаней, или около 777,6 млн долларов.

Правда, при детальном разборе отчета вырисовывается невеселая для китайских автопроизводителей картина. Продажи машин на местном рынке почти не приносят прибыли.

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На экспорт за квартал ушло 343 700 автомобилей Geely. Зарубежные поставки принесли 4,84 млрд юаней чистой прибыли – около 722,4 млн долларов. На международные рынки, по сути, пришлось примерно 92,9% всей прибыли компании.

Всего за третий квартал продано 812 500 машин, включая экспортные. В отчете указано, что за границу ушло 39,8% продаж, зато почти 93% прибыли. Более 60% спроса внутри Китая, в свою очередь, обеспечили лишь 7% прибыли.

Результаты Geely наглядно показывают: продавать автомобили на внутреннем рынке Китая сейчас практически невыгодно. Основной заработок дает экспорт, и в первую очередь электромобили. Издание CarNewsChina отмечает, что автопроизводители в Китае по-прежнему вовлечены в жесткую конкурентную борьбу. Для выхода на реальную прибыльность с рынка должно уйти еще больше компаний – помимо обанкротившихся Neta, Weltmeister Motor, HiPhi и Aiways.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Li Auto выпустила обновленный i6 с запасом хода до 780 км и ценой 3 млн рублей.

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