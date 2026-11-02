Простой мотор и автомат: в РФ стартовали продажи отличного японского кроссовера

Suzuki Fronx с 1,5-литровым мотором продают в России с ценами от 1,6 млн рублей

В России начались продажи японского кроссовера, который по цене сопоставим с Lada Vesta. Как минимум десять Suzuki Fronx уже выставлены на одном из агрегаторов, а цены начинаются с 1,6 миллиона рублей.

Suzuki Fronx

География предложений широкая – от Владивостока и Благовещенска до Воронежа и Анапы. Самый дорогой экземпляр, по данным издания, находится в Хабаровске: за него просят 2,3 миллиона рублей.

Интерьер Suzuki Fronx

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Технически автомобиль простой. Под капотом – 1,5-литровый двигатель мощностью 103 лошадиные силы, работает он с классическим четырехступенчатым автоматом. Привод – передний.

Что получает покупатель уже в базовой версии? Камеру кругового обзора, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем и бесключевой доступ. Плюс датчики света, дождя и давления в шинах, климат-контроль и светодиодную оптику.

О том, какие японские автомобили пока лидируют на Дальнем Востоке, «За рулем» уже рассказывал.

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