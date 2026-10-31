Будущие модели Cadillac могут лишиться руля: подробности о планах марки

Маккуэйд: автономный Cadillac возможен, Escalade IQ получит eyes-off driving

Полностью автономный Cadillac – уже не фантастика, а вполне обсуждаемый сценарий. Как минимум в GM такую возможность не закрывают. Правда, с оговоркой: V Blackwing, по заверениям компании, останется машиной для тех, кому важно самому держать ситуацию под контролем.

Старший вице-президент GM по производству автомобилей Жаклин Маккуэйд в интервью Drivecast допустила появление модели без рулевого колеса.

«Я не могу сказать, что однажды не появится Cadillac без руля», – заявила она.

Направление мысли подсказывает концепт Opulent Velocity, который GM представила в 2024 году: у него рулевое управление убирается при переходе в полностью автономный режим. Пока это лишь концептуальное заявление, зато логика очевидна – из средства управления автомобиль превращается в мобильное пространство.

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Тут есть нюанс. Речь идет не об отмене руля прямо сейчас, а о расширении автономных возможностей. И прямого подтверждения тому, что баранку будут убирать физически, в словах Маккуэйд нет.

Eyes-off driving на Escalade IQ 2028 года

Система eyes-off driving от GM впервые появится на Cadillac Escalade IQ 2028 модельного года.

Дальше очередь дойдет до полноразмерных пикапов малой грузоподъемности. Со временем производитель собирается внедрить «Режим миссии», при котором машина выполняет поручения владельца.

Нынешний Super Cruise требует от водителя периодического контроля, так что новая технология – шаг вперед по сравнению с ним. Хотя, повторимся, физическое исчезновение руля из салона пока никто не анонсировал.

Правила США и разрешение для Zoox

Закон пока на стороне человека: действующие в США нормы безопасности исходят из того, что за рулем находится человек.

Исключения, впрочем, бывают. В июле NHTSA выдало компании Zoox двухлетнее разрешение на эксплуатацию беспилотных роботакси без рулевого колеса – но лишь в коммерческом формате и с ограничением до 2 500 автомобилей в течение 12 месяцев.

23 октября NHTSA предложила изменить правила для беспилотных транспортных средств. Поправкам еще предстоит общественное обсуждение, а их принятие, по некоторым оценкам, может занять от шести до восемнадцати месяцев.

Автономность и независимость пожилых водителей

Маккуэйд связывает автономные технологии с сохранением независимости пожилых водителей. По сути, это звучит логичнее радикального отказа от руля: машина, способная взять управление на себя, продлевает мобильность тем, кому водить становится сложнее.

Для поклонников классического вождения вопрос стоит шире. Речь ведь не только об удобстве, а о праве управлять машиной, чувствовать ее реакции и получать удовольствие от процесса.

А если автономные автомобили докажут более высокий уровень безопасности, регуляторы могут использовать этот аргумент для постепенного ограничения человеческого вождения. Тогда вопрос «нужен ли руль Cadillac?» окажется не дизайнерским экспериментом, а вопросом свободы выбора.

О том, что ждет привычные автомобильные решения, «За рулем» рассказал на примере бензиновых двигателей Geely.

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