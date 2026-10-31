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Stellantis зарегистрировал товарный знак нового Jeep в России

Stellantis подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Jeep Recon

Американская FCA US LLC, входящая в Stellantis, в октябре направила в Роспатент документы на регистрацию товарного знака Jeep Recon.

По сути, речь пока идет лишь о юридической процедуре. Сама заявка не говорит о том, что Jeep Recon вот-вот появится в России: сроки, планы продаж и другие детали не раскрываются. Зато шаг показывает, что название концерн хочет закрепить за собой и на российском рынке.

Jeep Recon
Jeep Recon

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Кстати, подавала бумаги именно американская FCA US LLC. В общем-то, на этом информация и заканчивается: ни комментариев Stellantis, ни уточнений по проекту пока нет.

О том, как Geely собирается потеснить Land Rover на его родине, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Авто Mail
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