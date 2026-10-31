200 или 350 км/ч: «максималка» этого суперкара зависит от материала крыши

Aston Martin представила Valhalla Spider на Concours в Wynn Las Vegas

Aston Martin показала открытую версию суперкара Valhalla – Spider. Премьера прошла на автомобильном мероприятии Concours в Wynn Las Vegas; о новинке сообщил Carscoops. Первые машины клиенты получат в третьем квартале 2027 года.

У открытой машины остался углепластиковый монокок купе. Именно это позволило убрать жесткую крышу, не потеряв в жесткости кузова. В стандарте предлагается съемный тканевый верх, за доплату – карбоновый. От выбора зависит максимальная скорость: 200 км/ч с тканью и 350 км/ч с углепластиком, то есть столько же, сколько у купе.

Аэродинамику для езды без крыши инженерам пришлось пересмотреть. Появился отдельный дефлектор: он направляет поток воздуха над салоном. Воздухозаборник на крыше подняли на 35 мм – так двигателю проще получать нужное количество воздуха. Активная аэродинамика и система стабилизации сами подстраиваются под положение верха. Когда крыша установлена, автомобиль создает более 600 кг прижимной силы.

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Двери сохранили подъемную кинематику, как у купе, но стали безрамочными. В базовую комплектацию включили карбоновые кресла Touring с акцентом на комфорт. Бесплатно можно выбрать и более спортивные сиденья – такие ставят на закрытую версию.

Силовая установка осталась прежней. Под капотом – четырехлитровый бензиновый V8 с двумя турбокомпрессорами, плюс три электромотора. Суммарно они выдают 1064 л.с. и 1100 Н·м. Тяга идет через восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и полный привод.

С облегченными компонентами масса Spider составляет 1680 кг. Это на 25 кг больше, чем у купе. До 100 км/ч открытая машина разгоняется за 2,5 секунды.

Вариантов оформления много: кузовные панели из открытого или окрашенного углепластика, особые цвета, декоративные элементы, кованые диски из алюминия и магния.

Цену и общий тираж открытой модели Aston Martin пока не называет. Для сравнения: выпуск купе Valhalla ограничен 999 экземплярами. Ранее компания отзывала несколько гиперкаров Valkyrie – причиной могла стать неисправность тормозного цилиндра.

О том, как инженерные решения меняют динамику спортивной машины, «За рулем» уже рассказывал.

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