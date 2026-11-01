Honda разработала революционный гоночный внедорожник с технологиями Формулы-1

Honda анонсировала 1300-сильный внедорожник Passport Baja Spec

Японцы из Honda анонсировали Passport Baja Spec – внедорожник, который готовят для Чемпионата мира по гонкам в пустыне SCORE 2027 года. Публичный дебют запланирован на выставке SEMA, открывающейся в начале ноября.

Пока опубликован единственный тизер. Судя по снимку, от оригинального Passport осталось только название: у машины новый кузов с наклоненной крышей – вероятно, ради лучшей аэродинамики. Клиренс высокий, колеса крупные, с внедорожными шинами. Внутри, скорее всего, всего два сиденья и каркас безопасности.

Honda Passport Baja Spec

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Мощность? До 1300 л.с. При разработке Honda, по ее собственным словам, использовала технологии Формулы 1, IndyCar и других гоночных первенств.

Других деталей компания не раскрыла. Зато напомнила: среди мотоциклетных производителей, участвовавших в гонках серии Baja, она самая титулованная. На четырехколесной технике у Honda 17 побед с 2015 года.

А о том, как Geely готовится потеснить Land Rover на его родине, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!