Honda разработала революционный гоночный внедорожник с технологиями Формулы-1
Японцы из Honda анонсировали Passport Baja Spec – внедорожник, который готовят для Чемпионата мира по гонкам в пустыне SCORE 2027 года. Публичный дебют запланирован на выставке SEMA, открывающейся в начале ноября.
Пока опубликован единственный тизер. Судя по снимку, от оригинального Passport осталось только название: у машины новый кузов с наклоненной крышей – вероятно, ради лучшей аэродинамики. Клиренс высокий, колеса крупные, с внедорожными шинами. Внутри, скорее всего, всего два сиденья и каркас безопасности.
Мощность? До 1300 л.с. При разработке Honda, по ее собственным словам, использовала технологии Формулы 1, IndyCar и других гоночных первенств.
Других деталей компания не раскрыла. Зато напомнила: среди мотоциклетных производителей, участвовавших в гонках серии Baja, она самая титулованная. На четырехколесной технике у Honda 17 побед с 2015 года.
А о том, как Geely готовится потеснить Land Rover на его родине, «За рулем» рассказывал.
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