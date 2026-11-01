Новый китайский гиперкар разгонят до 500 км/ч на обычной дороге

Yangwang U9 Xtreme от BYD с мощностью 3000 сил попробует превысить 500 км/ч

В ноябре электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme, который выпускает BYD, попробует разменять 500 км/ч. Заезд планируют провести в Дубае – об этом рассказала Стелла Ли, исполнительный вице-президент компании.

Yangwang U9 Xtreme

По ее словам, команде понадобится «дорога длиной 15 километров». Искать подходящее место, кстати, будут вместе с местной полицией – к ней и обратятся за помощью.

Yangwang U9 Xtreme

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Сам U9 Xtreme – не просто серийная машина, а трековая версия электрического суперкара U9. Собирали ее с прицелом на рекорды скорости, причем самые разные.

На борту четыре электромотора, суммарно около 3 000 л.с. Питает всю эту систему 1200-вольтовая платформа.

Один рекорд уже в копилке: в сентябре 2025 года гонщик Марк Бассенг разогнался до 496,22 км/ч на полигоне ATP в Германии. Абсолютный показатель для серийных автомобилей – прежнее достижение Bugatti Chiron осталось позади.

Yangwang U9 Xtreme

До заветной отметки, по сути, не хватает 3,78 км/ч. Зато, помимо скорости, у модели есть рекорд Нюрбургринга среди электромобилей – 6 минут 59,157 секунды.

Тираж ограничен: всего 30 экземпляров, и каждый дороже 20 миллионов юаней. Именно этот гиперкар и выйдет на дубайскую трассу в ноябре.

О другом внедорожнике, построенном с оглядкой на Формулу-1, «За рулем» уже рассказывал.

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