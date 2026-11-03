Знаменитый Skoda Kodiaq вернулся в Россию с ценой ниже, чем у «китайцев»

Skoda Kodiaq из Китая по альтернативному импорту стоит в РФ от 3,3 млн рублей

Skoda Kodiaq – из тех семейных кроссоверов, которые в России давно считают своими: репутация у модели хорошая, да и практичности ей не занимать. Теперь рестайлинговый автомобиль первого поколения везут к нам не по официальным каналам, а из Китая, через альтернативные схемы. Цены стартуют с 3 300 000 рублей, взять машину можно как из наличия, так и под заказ.

Для сравнения: обновленный Haval Dargo со 200-сильным двигателем дешевле 3 499 000 рублей не найти. Jaecoo J8 с турбомотором на 249 л. с. обойдется минимум в 4 330 000. Есть еще Volga K50 – по сути перелицованный Geely Monjaro; при оплате наличными, да еще и с внушительной скидкой, он стоит от 3 999 000 рублей.

Самый доступный вариант за 3 300 000 рублей предлагают привезти под заказ во Владивостоке. Речь про переднеприводную комплектацию Luxury: 18-дюймовые легкосплавные диски, отделка салона эко-кожей, кожаный мульти-руль с перфорацией, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и медиасистема с 12-дюймовым сенсорным дисплеем. Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя – тоже в списке, как и ряд других опций.

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Под капотом у этого и остальных «китайских» Kodiaq первого поколения – 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI семейства EA888. Отдача: 186 л. с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с ним трудится семиступенчатый робот DSG DQ381.

В Самаре такой же переднеприводный кроссовер с этим двигателем отдают из наличия за 3 700 000 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq

Астрахань просит за привезенный и уже растаможенный автомобиль 4 250 000. В подмосковном Реутове ценник иной – 4 270 000 рублей. Дороже всего в этом списке обойдется Красноярск: 4 300 000.

О том, насколько прибавил в динамике самый мощный Kodiaq, «За рулем» уже рассказывал.

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