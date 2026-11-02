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В Россию приостановили поставки кроссоверов Wey 05

GWM приостановила поставки кроссоверов Wey 05 в РФ

Поставки кроссоверов Wey 05 на российский рынок приостановлены, сообщила «Российская газета» со ссылкой на представительство концерна Great Wall Motor (GWM) в России.

Модель вышла на российский рынок в 2024 году. Согласно прайс-листам, к октябрю 2026 года в продаже оставались только автомобили, выпущенные два года назад, отмечается в заметке.

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В офисе «Грейт Волл Мотор Рус» заявили, что компания продолжает выполнять гарантийные обязательства, обеспечивать сервисное обслуживание и поставлять запчасти для машин, приобретенных у официальных дилеров.

Wey 05 оснащается подключаемой гибридной силовой установкой с двухлитровым турбодвигателем, двумя электромоторами и девятиступенчатой роботизированной трансмиссией. Суммарная мощность системы достигает 421 л.с., крутящий момент - 847 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды. Заявленный запас хода составляет 864 км, из которых до 150 км автомобиль может преодолеть исключительно на электротяге.

Wey 05
Wey 05

Сейчас российская линейка Wey включает кроссоверы 07 и V9X, а также представительский минивэн Wey 80. При этом модель 05 по-прежнему представлена на официальном сайте марки.

Wey 05
Wey 05

О том, какие автомобили чаще всего покупают онлайн, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Российская газета
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