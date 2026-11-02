В Россию приостановили поставки кроссоверов Wey 05

GWM приостановила поставки кроссоверов Wey 05 в РФ

Поставки кроссоверов Wey 05 на российский рынок приостановлены, сообщила «Российская газета» со ссылкой на представительство концерна Great Wall Motor (GWM) в России.

Модель вышла на российский рынок в 2024 году. Согласно прайс-листам, к октябрю 2026 года в продаже оставались только автомобили, выпущенные два года назад, отмечается в заметке.

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В офисе «Грейт Волл Мотор Рус» заявили, что компания продолжает выполнять гарантийные обязательства, обеспечивать сервисное обслуживание и поставлять запчасти для машин, приобретенных у официальных дилеров.

Wey 05 оснащается подключаемой гибридной силовой установкой с двухлитровым турбодвигателем, двумя электромоторами и девятиступенчатой роботизированной трансмиссией. Суммарная мощность системы достигает 421 л.с., крутящий момент - 847 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды. Заявленный запас хода составляет 864 км, из которых до 150 км автомобиль может преодолеть исключительно на электротяге.

Wey 05

Сейчас российская линейка Wey включает кроссоверы 07 и V9X, а также представительский минивэн Wey 80. При этом модель 05 по-прежнему представлена на официальном сайте марки.

Wey 05

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