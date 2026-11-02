Продажи легендарного Pajero возобновили в Японии

Новый Mitsubishi Pajero выходит в продажу в Японии по цене 3,2 млн рублей

Mitsubishi Motors вновь вывела Pajero на японский рынок. Легендарный внедорожник пропадал из продаж семь лет, а теперь получил новое поколение. К дилерам машины прибудут 17 декабря 2026 года.

Цены и комплектации Pajero в Японии

Стартовая цена в Японии – 6 193 000 иен, это примерно 3,2 млн рублей по текущему курсу. Покупателям предложат четыре уровня оснащения: GLS, GSR, Exceed и Super Exceed. Минимальные 6,19 млн иен относятся к базовой версии GLS.

Правда, отраслевые источники предупреждают: на момент старта продаж реально будут доступны только топовые комплектации. На деле первым покупателям придется ориентироваться на 6 765 000 иен – около 3,46 млн рублей за версию GSR.

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Самая дорогая версия Super Exceed оценена в 7 950 800 иен, что соответствует примерно 4,07 млн рублей. В общем-то, разброс по цене получается заметным.

Платформа, двигатель и конкуренция

Новый Pajero построен на обновленной платформе пикапа Triton. В основе конструкции – рама из штампованных сварных лонжеронов переменного профиля, при изготовлении используется высокопрочная сталь. Спереди стоит независимая подвеска с двумя штампованными рычагами.

Mitsubishi Pajero

Под капотом для японского рынка предлагается 2,4-литровый турбодизель на 204 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и фирменной системой полного привода S-AWC. Водителю доступны семь режимов движения: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.

В Японии новинка оказалась дороже главного конкурента – Toyota Land Cruiser 250. Разница составляет примерно 400 тысяч иен не в пользу «двухсот пятидесятого». По сути, Mitsubishi стремится поставить Pajero в более премиальный сегмент, делая ставку на качество отделки и оснащение.

Mitsubishi Pajero

Пока же россияне всё чаще смотрят на вторичный рынок — о том, как изменился их подход, «За рулем» уже рассказывал.

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